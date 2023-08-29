"Хотел ободрить": В Ватикане прокомментировали скандальное обращение Франциска к "потомкам великой России"

В пресс-службе Святого Престола заявляют, что глава католической церкви Франциск в ходе обращения к участникам 10-й Всероссийской встречи католической молодежи хотел лишь призвать их сохранять то позитивное, что есть в российском культурно-духовном наследии.

Об этом заявил директор Зала печати Ватикана Маттео Бруни, передает Vatican News. Отмечается, что в ходе телемоста 25 августа Франциск произнес речь, ответил на несколько вопросов и "завершил встречу кратким приветствием". Содержание последнего, собственно, и вызвало скандал.

"В словах приветствия, спонтанно обращенных к некоторым молодым российским католикам несколько дней назад, как явно следует из контекста, в каком они были произнесены, Папа хотел ободрить молодых людей, чтобы они хранили и продвигали то, что есть позитивного в великом российском культурно-духовном наследии", - отметил Бруни.

По его словам, папа не намеревался восхвалять империалистскую логику и правителей, которых он упомянул в обращении, а назвал Петра I и Екатерину II лишь "чтобы указать на некоторые соответствующие исторические периоды".

Скандал вокруг заявления Папы Римского

Накануне в сети распространилось видео наставления, которое Франциск сделал российской католической молодежи в ходе обращения 25 августа. В нем понтифик призвал россиян "никогда не забывать и не отказываться" от того, что они являются наследниками Российской империи Петра I и Екатерины II, "великой культуры и великой человечности" и "идти вперед с этим". В официальном тексте обращения, опубликованном Ватиканом, данное напутствие отсутствовало.

В Министерстве иностранных дел Украины после этого заявили, что Франциск тем самым распространяет среди российской молодежи великодержавные идеи и империалистическую пропаганду, "которой Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев" и уничтожение сотен населенных пунктов Украины.

Украинская греко-католическая церковь, в свою очередь, "с болью" заявила, что слова главы Ватикана являются "худшим примером империализма и крайнего русского национализма", который стал причиной войны в Украине, и противоречат принципам, которые ранее излагал сам Франциск.