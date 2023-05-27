Папа Римский назвал "политическим вопросом" возвращение оккупированных РФ украинских территорий

Папа Римский Франциск заявил, что окончательный возврат Россией оккупированных территорий Украины является "политической проблемой", которую должны решить обе стороны.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Франциск не поддержал позицию по немедленному возвращению оккупированных РФ территорий как фундаментального условия мира, на чем настаивает Украина и многие ее западные сторонники.

В интервью телеканалу Telemundo Франциска дважды спросили, должна ли Россия вернуть территорию. Первый раз он не обращался к этой части вопроса, но когда его спросили снова, он сказал:

"Это политический вопрос. Мир будет достигнут, когда они смогут говорить друг с другом, с глазу на глаз или через посредников. Если они не будут говорить... это политический вопрос".

Франциск добавил, что украинская сторона "не оправдывает своих надежд" по посредничеству, но добавил, что страны, поддерживающие Украину, сформировали "очень сильный" блок.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой в Ватикане 13 мая и попросил его поддержать мирный план Киева, предусматривающий восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, а также восстановление государственной границы Украины.

В начале войны Папа пытался применить более взвешенный подход в надежде быть посредником, но позже начал решительно осуждать действия России, сравнивая их с одними из худших преступлений против Украины во времена советских времен.

Напомним, Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец войне между РФ и Украиной.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Ватикан может обсуждать войну в Украине, но итоговые инициативы должны быть согласованы с Киевом.

В Ватикане утверждают, что действуют конфиденциально, а миротворческая миссия Святого Престола по прекращению войны Россия против Украины продолжается.