Папа Римський назвав "політичним питанням" повернення окупованих РФ українських територій

Папа Римський Франциск заявив, що остаточне повернення Росією окупованих територій України є "політичною проблемою", яку мають вирішити обидві сторони

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Франциск не підтримав позицію щодо негайного повернення окупованих РФ територій, як фундаментальну умову миру, на чому наполягає Україна та багато її західних прихильників.

В інтерв'ю телеканалу Telemundo Франциска двічі запитали, чи повинна Росія повернути території. Першого разу він не звертався до цієї частини запитання, але коли його запитали знову, він сказав:

"Це політичне питання. Миру буде досягнуто, коли вони зможуть говорити один з одним, віч-на-віч або через посередників. Якщо вони не будуть говорити … це політичне питання".

Франциск додав, що українська сторона "не виправдовує своїх надій" щодо перспектив посередництва, але додав, що країни, які підтримують Україну, сформували "дуже сильний" блок.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою у Ватикані 13 травня і попросив його підтримати мирний план Києва, який передбачає відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ і припинення бойових дій, а також відновлення державного кордону України.

На початку війни Папа намагався застосувати більш зважений підхід, сподіваючись бути посередником, але пізніше почав рішуче засуджувати дії Росії, порівнюючи їх з одними з найгірших злочинів проти України за часів радянської доби.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край війні між РФ та Україною.

Своєю чергою радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Ватикан може обговорювати війну в Україні, але підсумкові ініціативи мають бути узгоджені з Києвом.

У Ватикані стверджують, що діють конфіденційно, а миротворча місія Святого Престолу щодо припинення війни Росії проти Україні триває.