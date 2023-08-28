"Худший пример российского ультранационализма": В УГКЦ отреагировали на скандал с высказываниями Папы Римского

Украинская греко-католическая церковь обеспокоена высказываниями Пары Римского Франциска, которые он допустил в обращении к католической молодежи России. Об этом говорится в заявлении предстоятеля УГКЦ Святослава по этому поводу.

"С большой болью и беспокойством мы узнали о словах, присвоенных Его Святейшеству Папе Франциску на онлайн-встрече с российской католической молодежью 25 августа 2023 года в Санкт-Петербурге. Мы надеемся, что эти слова Святейшего Отца были сказаны спонтанно, без всяких попыток исторических оценок, а тем более поддержки империалистических амбиций России", - говорится в ней.

В церкви отмечают, что разделяют "большую боль, вызванную ими" не только среди епископата, духовенства, монашества и верующих УГКЦ, но и среди представителей других конфессий и религиозных организаций.

"Осознаем и то глубокое разочарование в обществе, которое они повлекли за собой. Слова о "великой России Петра I, Екатерины II, той империи - великой, просвещенной, страны большой культуры и великой гуманности" - худший пример империализма и крайнего российского национализма", - заявил архиепископ.

По словам Святослава, существует опасность, что эти слова могут быть восприняты как поддержка того национализма и империализма, который, как указывает глава церкви, стал причиной войны в Украине, ежедневно приносящей смерть и разрушение ее народу.

"Примеры, приведенные Святейшим Отцом, в действительности противоречат его науке о мире, ведь он всегда осуждал любую форму проявления империализма в современном мире и предупреждал об опасности крайнего национализма, подчеркивая, что именно он является причиной "третьей мировой войны по частям", - говорится в заявлении.

УГКЦ отмечает, что в контексте агрессии России против Украины подобные высказывания "вдохновляют неоколониальные амбиции страны-агрессора, хотя должны категорически осуждать такой способ "быть россиянами".

Впрочем, там указывают, что во избежание любых манипуляций относительно намерений, контекста и высказываний, приписываемых папе Франциску, все же ожидают от Ватикана объяснения этой ситуации.

"УГКЦ вместе со всеми гражданами нашего государства осуждает идеологию "русского мира" и весь криминальный способ "быть россиянами". Надеемся, Святейший Отец услышит наш голос", - добавляют в церкви.

В сообщении также отмечается, что через несколько дней украинские греко-католические епископы должны объединиться в Риме, где пройдет заседание Синода УГКЦ, и смогут встретиться с Папой Римским лично и донести до него "сомнения и боль украинского народа, доверяя его родительской заботе о нем".

Напомним, что ранее в понедельник в сети распространилось видео наставления, которое Франциск, судя по этой записи, сделал российской молодежи в ходе обращения в рамках мероприятия еще 25 августа. Впрочем, в официальном тексте данного обращения, опубликованном Ватиканом, ничего подобного упомянуто не было.

В Министерстве иностранных дел Украины после этого заявили, что Франциск тем самым распространяет среди российской молодежи великодержавные идеи и империалистическую пропаганду, "которой Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев" и уничтожение сотен населенных пунктов Украины.