"Найгірший приклад російського ультранаціоналізму": В УГКЦ відреагували на скандал з висловлюваннями Папи Римського

Українська греко-католицька церква занепокоєна висловлюваннями Пари Римського Франциска, які він допустив у зверненні до католицької молодді Росії. Про це йдется у заяві предстоятеля УГКЦ Святослава з цього приводу.

"Із великим болем і занепокоєнням ми дізналися про слова, присвоєні Його Святості Папі Франциску на онлайн-зустрічі з російською католицькою молоддю 25 серпня 2023 року в Санкт-Петербурзі. Ми сподіваємося, що ці слова Святішого Отця були сказані спонтанно, без жодних спроб історичних оцінок, а тим паче підтримки імперіалістичних амбіцій Росії", - йдеться у ній.

В церкві зазначають, що розділяють "великий біль, спричинений ними" не лише серед єпископату, духовенства, монашества та вірних УГКЦ, а й серед представників інших конфесій і релігійних організацій.

"Усвідомлюємо і те глибоке розчарування в суспільстві, яке вони спричинили. Слова про "велику Росію Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії — великої, просвіченої, країни великої культури та великої гуманності" — найгірший приклад імперіалізму та крайнього російського націоналізму", - заявив архієпископ.

За словами Святослава, існує небезпека, що слова можуть бути сприйняті як підтримка того націоналізму й імперіалізму, який, як вказує очільник церкви, став причиною війни в Україні, яка щодня приносить смерть і руйнування для її народу.

"Приклади, наведені Святішим Отцем, насправді суперечать його науці про мир, адже він завжди засуджував будь-яку форму вияву імперіалізму в сучасному світі та попереджав про небезпеку крайнього націоналізму, наголошуючи, що саме він є причиною "третьої світової війни по частинах", - йдеться в заяві.

УГКЦ наголошує, що в контексті агресії Росії проти України подібні висловлювання "надихають неоколоніальні амбіції країни-агресора, хоча мали б категорично засуджувати такий спосіб "бути росіянами".

Втім, там вказують, що з метою уникнення будь-яких маніпуляцій щодо намірів, контексту та висловлювань, присвоєних папі Франциску, все ж очікують від Ватикану пояснення цієї ситуації.

"УГКЦ разом з усіма громадянами нашої держави засуджує ідеологію "русского міра" та весь кримінальний спосіб "бути росіянами". Сподіваємося, Святіший Отець почує наш голос", - додають у церкві.

В повідомленні також зазначається, що за кілька днів українські греко-католицькі єпископи мають об’єднатися у Римі, де пройде засідання Синоду УГКЦ, і матимуть нагоду зустріти Папу Римського особисто та донести до нього "сумніви й біль українського народу, довіряючи його батьківській турботі про нього".

Нагадаємо, що раніше в понеділок в мережі розповсюдилося відео настанови, яку Франциск, судячи з цього запису, зробив російській молоді під час звернення в рамках заходу ще 25 серпня. Втім, в офіційному тексті такого звернення, опублікованому Ватиканом нічого подібного згадано не було.

У Міністерстві закордонних справ України після цього заявили, що Франциск тим самим розповсюджує серед російської молоді великодержавні ідеї та імперіалістичну пропаганду, "якою Кремль виправдовує вбивства тисяч українців" і знищення сотен населених пунктів України.