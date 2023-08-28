"Розповсюджує імперську пропаганду Кремля": В МЗС України жорстко "пройшлися" по Папі Римському

У Міністерстві закордонних справ вважають, що Папа Римський Франциск розповсюджує серед російської молоді великодержавні ідеї та кремлівську імперіалістичну пропаганду. Про це написав на своїй сторінці в Facebook спікер МЗС Олег Ніколенко. Наводимо його коментар повністю.

"Ніколи не забувайте про спадщину. Ви — нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії — великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви — нащадки великої Матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам — дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами".

Це цитата із виступу Папи Франциска перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі 25 серпня. Саме такою імперіалістичною пропагандою, "духовними скрепами" і "потребою" в порятунку "великої Матінки Росії" Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок і знищення сотен українських міст і сіл.

Дуже прикро, що російські великодержавні ідеї, які, власне, і є причиною хронічної агресивності Росії, свідомо або несвідомо, звучать з вуст Папи Римського, місія якого, в нашому розумінні, якраз полягає в тому, аби відкрити очі російській молоді на руйнівний курс нинішнього російського керівництва.

Зазначимо, що попри публікацію у мережі відео із Франциском та зазначеними вище словами італійською, в офіційному тексті звернення, опублікованому Ватиканом рідною для Франциска іспанською та офіційно прекладеному італійською й англійською, нічого подібного немає.

Нагадаємо також, що у квітні українське МЗС в особі Ніколенка розкритикувало Ватикан за "спробу поставити знак рівності між Україною та РФ" як жертвою та агресором в рамках хресної ходи в Римі. Обурення відомства викликали тексти, які були зачитані під час заходу від імені українського підлітка, який знайшов прихисток в Італії після захоплення російськими військами Маріуполя, та російського хлопця, брат якого загинув, а батько та дід зникли безвісти як учасники загарбницької війни РФ проти України.