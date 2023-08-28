"Распространяет имперскую пропаганду Кремля": В МИД Украины жестко "прошлись" по Папе Римскому

В Министерстве иностранных дел считают, что Папа Римский Франциск распространяет среди русской молодежи великодержавные идеи и кремлевскую империалистическую пропаганду. Об этом написал на своей странице в Facebook спикер МИДа Олег Николенко. Приводим его комментарий полностью.

"Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи - великой, образованной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы - потомки великой Матушки России, идите вперед с этим. И благодарю вас — благодарю за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами".

Это цитата из выступления Папы Франциска перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге 25 августа. Именно такой империалистической пропагандой, "духовными скрепами" и "потребностью" в спасении "великой Матушки России" Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и украинок и уничтожение сотни украинских городов и сел.

Очень досадно, что российские великодержавные идеи, которые, собственно, и являются причиной хронической агрессивности России, сознательно или бессознательно, звучат из уст Папы Римского, миссия которого, в нашем понимании, как раз состоит в том, чтобы открыть глаза российской молодежи на разрушительный курс нынешнего российского руководства.

Отметим, что, несмотря на публикацию в сети видео с Франциском и указанными выше словами на итальянском, в официальном тексте обращения, опубликованном Ватиканом на родном для Франциска испанском и официально переведенном на итальянский и английский языки, ничего подобного нет.

Напомним также, что в апреле украинский МИД в лице Николенко раскритиковал Ватикан за "попытку поставить знак равенства между Украиной и РФ" как жертвой и агрессором в рамках крестного шествия в Риме. Возмущение ведомства вызвали тексты, которые были зачитаны в ходе мероприятия от имени украинского подростка, нашедшего убежище в Италии после захвата российскими войсками Мариуполя, и российского парня, брат которого погиб, а отец и дед пропали без вести как участники захватнической войны РФ против Украины.