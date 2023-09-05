Папа Римский заявил, что русскую культуру нельзя отменять из-за политических проблем

Папа Римский Франциск признал, что его недавние комментарии относительно России, которые Украина рассматривает как хвалу империализма, были неправильно сформулированы, и заявил, что хотел напомнить молодым россиянам о большом культурном наследии, а не о политическом.

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Об этом он заявил журналистам на борту самолета, когда летел из Монголии, пишет Reuters.

В незапланированном обращении к молодым русским католикам во время видеоконференции 25 августа Франциск говорил о прошлых царях Петре I и Екатерине II, которые оба расширили российскую территорию, и сказал своим слушателям, что они наследники "великой русской империи".

Журналисты поинтересовались у Папы, почему в своей речи он упомянул Петра I и Екатерину II, на что он ответил, что имел в виду "ответственность за свое наследство".

"Я не имел в виду империализм, когда сказал это", – отметил Франциск, комментируя свои скандальные заявления.

Эти комментарии вызвали возмущение в Украине, поскольку лидер страны-агрессора России Владимир Путин ссылался на наследство двух российских монархов, оправдывая свое вторжение в Украину и аннексию ее территории.

Зато такое заявление с радостью встретили в Кремле и похвалили Папу за знание русской истории.

"Возможно, это был не самый лучший способ выражения, но, говоря о великой России, я думал не столько географически, сколько культурно", - сказал Франциск, вспомнив икону русской литературы Федора Достоевского, одного из своих любимых авторов.

Объясняя, почему вспомнил Петра и Екатерину, понтифик отметил, что "это был случайный комментарий, который пришел ему в голову, потому что он изучал русскую историю в школе".

"Российская культура имеет такую красоту, такую глубину. Ее нельзя отменять из-за политических проблем. В России были темные политические годы, но наследие есть, доступное всем", — подчеркнул Франциск.

Скандал вокруг заявления Папы Римского

Накануне в сети распространилось видео наставления, которое Франциск совершил русской католической молодежи во время обращения 25 августа. В ней понтифик призвал россиян "никогда не забывать и не отказываться" от того, что они наследники Российской империи Петра I и Екатерины II, "большой культуры и великой человечности" и "идти вперед с этим". В официальном тексте обращения, опубликованном Ватиканом, этого напутствия не было.

Отметим, что в Министерстве иностранных дел считают, что Папа Римский Франциск распространяет среди российской молодежи великодержавные идеи и кремлевскую империалистическую пропаганду.

В пресс-службе Святого Престола заявляют, что глава католической церкви Франциск в ходе обращения к участникам 10-й Всероссийской встречи католической молодежи хотел лишь призвать их сохранять то положительное, что есть в русском культурно-духовном наследии.

Украинская греко-католическая церковь, в свою очередь, "с болью" заявила, что слова главы Ватикана являются "худшим примером империализма и крайнего русского национализма", который стал причиной войны в Украине, и противоречат принципам, верность которым ранее декларировал сам Франциск.