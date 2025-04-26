Зеленский и Трамп провели "очень продуктивную" встречу в Риме перед похоронами Папы Франциска

В субботу, 26 апреля, Ватикан проводит церемонию прощания с Папой Римским Франциском. Президент Украины Владимир Зеленский, также прибывший на церемонию, перед ее началом встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает "Общественное".

В то же время Kyiv Post отмечает со ссылкой на заявление Стивена Чунга, директора по коммуникациям Белого дома, что Зеленский и Трамп "встретились сегодня приватно и провели очень продуктивную дискуссию". Детали обещают сообщить позже.

Обновлено в 14:25. Зеленский назвал эту встречу очень символической, которая имеет потенциал стать исторической.

"Хорошая встреча. Один на один успели обсудить много. Надеемся на результат из всех вещей, которые прозвучали. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны. Очень символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов. Спасибо, президент Дональд Трамп!" - написал президент.

На площади Святого Петра собрались тысячи людей, включая мировых лидеров, для участия в похоронной мессе. После службы понтифика похоронят в церкви Санта Мария Маджоре, которая станет первым захоронением за пределами Ватикана за последние 100 лет.

По информации Reuters, церемонию, которая проходит под открытым небом и рассчитана на полтора часа, отслужат 220 кардинала, 750 епископов и более 4000 священников. Еще до рассвета тысячи скорбных прибыли в Ватикан, стремясь занять места поближе к месту происшествия.

Среди других глав государств, прилетевших в Рим, есть президенты Аргентины, Франции, Габона, Германии, Филиппин, Польши и Украины, а также премьер-министры Великобритании и Новой Зеландии, а также многие европейские королевские лица.

Когда на площади появился президент Украины Владимир Зеленский, раздались аплодисменты.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy has entered St. Peter's Square. His arrival in the square was greeted by applause from the crowd https://t.co/Wte9SNcx6H pic.twitter.com/5tDXd9Aiii — Reuters (@Reuters) April 26, 2025

Как сообщили Sky News источники в Ватикане, Дональд Трамп и Владимир Зеленский договорились встретиться сегодня после похорон. Встреча подчеркивает дипломатические возможности, которые дает такое событие, когда мировые лидеры и члены королевской семьи со всего мира собираются в одной маленькой точке. Встреча состоялась после того, как Трамп заявил, что мирное соглашение между Украиной и Россией "очень близко".

The Ukrainian president, Volodymyr Zelensky, has just arrived in St Peter’s Square, where he was greeted with a round of applause from the crowd pic.twitter.com/2lD1gNZ5kY — The Times and The Sunday Times (@thetimes) April 26, 2025

📽️ WATCH: Prince William and Sir Keir Starmer pay their respects to Pope Francis pic.twitter.com/rBGi3DkhxU — The Times and The Sunday Times (@thetimes) April 26, 2025

Напомним, Папа Римский Франциск после продолжительной болезни ушел из жизни на 88-м году 21 апреля 2025 года.