Цены на нефть растут: рынок реагирует на ультиматум Трампа по отношению к России

Цены на нефть продолжили рост в среду, 30 июля, после того как на предыдущих торгах они уже повысились более чем на 3%. Инвесторы ожидают дальнейших событий по установленному президентом США Дональдом Трампом более жесткому сроку для России прекратить войну в Украине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

Большинство активных фьючерсов на нефть марки Brent выросли на 8 центов, или 0,12%, до 71,81 доллара за баррель, в то время как цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросла на 8 центов, или 0,12%, до 69,29 доллара за баррель.

Сентябрьский контракт на нефть марки Brent, срок действия которого истекает в среду, вырос на 18 центов до 72,69 доллара за баррель.

Оба контракта были заключены во вторник на самом высоком уровне с 20 июня.

Во вторник Трамп заявил, что начнет вводить меры против России, такие как вторичные тарифы в размере 100% для торговых партнеров, если она не добьется прогресса в прекращении войны в течение 10-12 дней, что является продлением предыдущего 50-дневного срока.

"Можно ожидать, что премия за риск поставок в размере 4-5 долларов за вводимую в последние дни баррель сохранится, если Путин не сделает примирительного шага", – сказала Вандана Хари, основательница компании по анализу рынка нефти Vanda Insights.

Также США предупредили Китай, крупнейшего покупателя российской нефти, что он может столкнуться с огромными тарифами, если продолжит покупать, заявил министр финансов Скотт Бессент на пресс-конференции в Стокгольме, где США проводили торговые переговоры с ЕС.

Аналитики JP Morgan в своей записке отметили, что хотя Китай вряд ли будет соблюдать санкции США, Индия дала понять, что сделает это, что поставит под угрозу 2,3 миллиона баррелей экспорта российской нефти в сутки.

Напомним, Трамп объявил, что введет более жесткие пошлины против России, если не получит ответа от Владимира Путина в течение 10 дней. Президент США не исключает, что санкционное давление повлияет на позицию Кремля в войне.

Ранее в этом месяце Трамп впервые озвучил 50-дневный ультиматум Путину, пригрозив ввести жесткие экономические санкции, если война не будет остановлена. Речь идет, в частности, о 100% тарифах на российский экспорт, включая нефть.