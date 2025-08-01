Четыре танкера с российской нефтью застряли у берегов Индии – Bloomberg

Четыре танкера с российской нефтью застряли у берегов Индии. Индийские нефтеперерабатывающие заводы отказываются принимать этот груз. Такая ситуация возникла на фоне усиления давления со стороны США и ЕС на Индию по закупкам российского сырья.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Отслеживание судов показывает, что перевозящие российскую нефть Urals танкеры Achilles и Elyte застряли у берегов Джамнагара.

Суда, находящиеся под санкциями ЕС и Великобритании, загрузились в конце июня в Приморске и Усть-Луге, но опаздывают с прибытием в Сикку 30-31 июля.

Планировалось, что разгрузка состоится в начале августа. Каждое судно перевозит около 700 тысяч. баррелей нефти.

Еще два танкера с российской нефтью, Destan и Horae, также стоят на якоре у побережья Индии. Находящийся под санкциями ЕС и Великобритании Destan должен был прибыть в Сикку еще 24-25 июля. Horae, не подпадающий под санкции, также не смог разгрузиться, хотя должен был прибыть в Вадинар 1 августа.

Усиление давления на Индию по закупкам российской нефти, составляющей более трети ее импорта, привело к серьезным последствиям. После июльских санкций ЕС администрация Трампа пригрозила ввести высокие тарифы и другие штрафы, что заставило Нью-Дели обратиться в нефтеперерабатывающие заводы с требованием найти альтернативные источники поставки сырья.

Индия перестала покупать российскую нефть

Напомним, индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы на прошлой неделе прекратили покупки российской сырой нефти. На это повлияли два фактора: уменьшение скидок на российскую нефть в июле и оговорку президента США Дональда Трампа о возможных последствиях для стран, продолжающих сотрудничество с Москвой в энергетической сфере.

Также сообщалось, что Индия удовлетворит свои потребности в нефти из альтернативных источников, если на российскую энергетику наложат вторичные санкции, как пообещал президент США Дональд Трамп. Индия стала крупным потребителем российской сырой нефти с момента вторжения в Украину в 2022 году.

В апреле объемы поставляемой в Индию российской нефти почти достигли пикового значения за последние два года. Это произошло после перерывов в поставках, вызванных американскими санкциями против энергетического сектора России.