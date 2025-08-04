Им безразлично, сколько людей гибнет в Украине: Трамп пригрозил Индии повышением тарифов из-за торговли с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что существенно повысит пошлины на импорт товаров из Индии. Он объяснил свое решение тем, что Индия поддерживает войну России против Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом Трамп заявил в своей соцсети Truth Social,

Президент США объяснил свою позицию, отметив, что Индия покупает большие объемы российской нефти, а затем перепродает ее на открытом рынке с большой прибылью.

"Индия не только закупает очень много российской нефти, но и потом значительную часть приобретенной нефти перепродает на рынке с большой прибылью. Им безразлично, сколько людей в Украине убивает российская военная машина. Поэтому я существенно повышу тариф, который Индия платит США", — написал президент США.

Пошлины для Индии

Напомним, 30 июля Трамп ввел 25% пошлин на импортные товары из Индии. Причина – Индия один из крупнейших импортеров российской нефти. Президент США также отметил, что кроме таможенной ставки в 25% на импортные товары из Индии страна также будет платить "штраф" за вышеупомянутое им, а именно экономическое сотрудничество с Россией. Размер штрафа Трамп не уточнил.

Ранее сообщалось, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы на прошлой неделе прекратили покупки российской сырой нефти. На это повлияли два фактора: уменьшение скидок на российскую нефть в июле и оговорку президента США Дональда Трампа о возможных последствиях для стран, продолжающих сотрудничество с Москвой в энергетической сфере.

Также сообщалось, что Индия удовлетворит свои потребности в нефти из альтернативных источников, если на российскую энергетику наложат вторичные санкции, как пообещал президент США Дональд Трамп.