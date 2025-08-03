Мир будет платить налог Америке: какие окончательные ставки обнародовал Трамп

После четырех месяцев переговоров Соединенные Штаты объявили уже не временные, а постоянные тарифы в размере от 10 до 50% на импорт для ключевых торговых партнеров. Неожиданно Швейцария получила высокую ставку в 39%, а в Мексике дали еще отсрочку для переговоров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Bloomberg.

Что и почему ввели

Введены пошлины от 10 до 50%. В решении очевидна политическая компонента. Япония получила 15%, как несколько раньше ЕС. То есть Европа и Япония рассматриваются как не столь особые союзники, как Великобритания, которая первая заключила с Трампом торговое соглашение со ставкой 10%. Тайвань получает 20% (по сравнению с 30% для КНР). Бразилия как наказание за дело против бывшего президента Болсонара, являющегося политическим союзником Трампа, получила 50%. Индия за покупку российской нефти и неуступчивость по вопросу торговли сельскохозяйственной продукцией – 25%. Канада де-факто наказана 35% (кроме товаров по соглашению о свободной торговле). Хотя официально ставка объясняется слабой борьбой с наркотрафиком, однако такой уровень ставки – это наказание за противостояние давлению Америки по вхождению в состав США. Кроме того, канадское либеральное правительство возглавляет идейный оппонент Трампа – бывший глава Банка Англии Марк Карни. Мексика получила отсрочку для переговоров.

Особенно интересен кейс Швейцарии. Весной ей угрожали пошлиной в 31%. Переговоры шли, но проект соглашения был отклонен лично Трампом. При этом Швейцария и так имеет тариф 0% на импорт промышленных товаров, то есть ей нечего особо предложить США. В конце концов, страна получила тариф в 39%, что стало полным сюрпризом. По всей вероятности, решение Трампа было продиктовано огромным дефицитом торговли с этой страной.

Что все это означает

После последнего решения эффективная ставка тарифа на импорт в США, по подсчетам Bloomberg, достигнет 15,2%, что примерно в шесть раз больше, чем год назад. Это рекорд за многие десятилетия, но что важнее – это огромный шаг к разрушению международного разделения труда, в частности внутрикорпоративных поставок. Хотя даже временные пошлины уже дали прирост поступлений в бюджет США, проблему его дефицита они даже близко не смогут решить, причем фискальная компонента – единственный плюс для самих США, ведь минусов значительно больше.

Главный минус для самих США – инфляция. Она до сих пор связывает руки Федеральной резервной системе по снижению процентных ставок, чего требует Трамп. Правда, если пошлины запустят рецессию, ФРС наоборот получит мотив для снижения ставки. Кроме того, ранее американские компании, планируя цепочки добавленной стоимости, могли комбинировать этапы производства продукта в США и за рубежом наиболее экономически целесообразно, теперь же логика размещения производств будет искажена.

Но гораздо больше проблем это доставит мировой экономике. Кроме разрушения разделения труда теперь весь мир фактически будет платить налог США. Также ухудшение условий торговли будет давить на валюты стран-партнеров (до сих пор после апрельского объявления индекс доллара в основном падал, потому что Трамп подорвал доверие инвесторов к долларовым активам; но недавно на объявлении соглашения с ЕС о 15% пошлины против 0% евро просело по отношению к доллару – это может случиться и с валютами других партнеров Америки с невыгодными условиями).

Каких событий ждать

Кроме отсрочки для Мексики на 90 дней неизвестна окончательная ставка для Китая (сейчас это 30%, сам Китай ввел против Америки 10%). Результат переговоров ожидается около 12 августа.

Что предшествовало

Второго апреля этого года президент США Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин по отношению к почти всем торговым партнерам. Ставки были рассчитаны пропорционально дефициту в торговле США с той или иной страной, хотя подавались как "компенсация нечестных торговых практик". Особенно высокие пошлины должны были быть введены против Китая – в результате ряда решений они достигли 125%. Обвал рынков, угроза немедленной мировой рецессии и заявления ведущих экономистов заставили Трампа не только отсрочить решение, но и остановиться на переговорах на ставке лишь 10% против большинства стран. Исключение составил Китай со ставкой 30% (10% плюс 20% "за недостаточную борьбу с контрабандой фентанила"), а также Канада и Мексика, против которых были повышены пошлины на товары, не охваченные соглашением о свободной торговле.

Требованием Трампа на переговорах было обнуление или минимизация как пошлин, так и нетаможенных барьеров для американских товаров на рынках партнеров, при этом предполагалось неравенство условий для сторон соглашения в пользу США, причем последние не были подвержены установлению ставок ниже 10%.

Первой ласточкой стало соглашение с Британией – 10% американского тарифа в обмен на 0 для Америки на британском рынке и оговорки против реэкспорта из Китая. Далее – соглашение с Вьетнамом: 20% на вьетнамские товары, 40% в случае реэкспорта китайских в обмен на 0 для Америки. ЕС едва договорился о 15% в обмен на нулевую ставку со своей стороны и обязательства по покупке углеводородов и инвестициям в США. И вот финальные пошлины введены против остальных ключевых стран.