Трамп вводит от 10% до 50% пошлин на импорт из Канады, Бразилии, Тайваня и Швейцарии

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых высоких тарифов на импорт товаров из десятков стран, включая Канаду, Бразилию, Индию, Тайвань и Швейцарию. Согласно указу, пошлины будут достигать от 10% до 50% и вступят в силу через семь дней.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

США повышают импортные тарифы

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых высоких тарифов на импорт товаров из десятков стран, включая Канаду, Бразилию, Индию, Тайвань и Швейцарию. Это решение стало частью более широкой стратегии по пересмотру глобальной торговой системы и уменьшению дефицита внешней торговли.

Согласно президентскому указу, новые пошлины составляют, в частности, 35% на продукцию из Канады, 50% из Бразилии, 25% из Индии, 20% из Тайваня и 39% из Швейцарии. В общей сложности пошлины для 69 торговых партнеров будут колебаться от 10% до 41% и вступят в силу через семь дней — как раз накануне установленного президентом крайнего срока для заключения новых соглашений.

Некоторым странам удалось договориться о снижении пошлин, другие не имели такой возможности. Для определенных товаров, импортируемых в течение следующей недели, сделаны временные исключения.

Страны, не включенные в список, автоматически подпадают под 10% импортную пошлину. В то же время, администрация Трампа предупреждает, что эта базовая ставка может вырасти в будущем.

По сообщениям из Белого дома, США готовят новые торговые соглашения с целью поддержки внутреннего производства. Под давлением приближения собственного дедлайна, Трамп прибег к чрезвычайным полномочиям и жесткому давлению на иностранных партнеров.

Канаде — более жесткие пошлины, Мексика в выигрыше

Президент Трамп повысил тарифы на канадские товары, связанные с фентанилом, с 25% до 35, обвинив Канаду в отсутствии сотрудничества по борьбе с незаконным наркотрафиком. В то же время, Мексике предоставили 90-дневную отсрочку от повышения тарифов до 30% на большинство товаров, чтобы продолжить переговоры по торговому соглашению.

Мексиканское правительство приветствовало это решение, отметив, что около 85% их экспорта в США соответствует правилам USMCA и защищены от тарифов. Трамп также заявил, что тарифы в 50% на мексиканскую сталь, алюминий и медь, а также 25% на автомобили и другие не соответствующие USMCA товары останутся в силе. Кроме того, Мексика согласилась устранить нетарифную торговлю.

Индия под угрозой 25% тарифа

Товары из Индии могут попасть под 25% импортный тариф из-за неудачных переговоров по сельскохозяйственному сектору страны. Угрозу повышения пошлин также усугубил вопрос покупки Индией российской нефти, что вызвало неопределенные штрафы со стороны США.

Нью-Дели настаивает на защите своего важного сельского хозяйства, а перспектива повышения тарифов вызвала критику оппозиции и падение индийской рупии.

Введение новых пошлин состоится в пятницу на фоне роста цен на потребительские товары. По данным Министерства торговли, в июне цены на бытовую технику выросли на 1,3%, на товары для отдыха и транспорта — на 0,9%, а на одежду и обувь — на 0,4%.

Трамп обостряет ставку, суд задает вопрос

Трамп ввел 50% тариф на экспорт из Бразилии, усилив торговое напряжение с самой большой экономикой Латинской Америки.

Это решение состоялось на фоне критических вопросов от федеральных судей, сомневающихся в законности использования Трампом Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года. Этим законом Трамп объявил чрезвычайное положение из-за торгового дефицита и ввел свои "взаимные" тарифы, а также отдельные меры из-за кризиса фентанила.

Между тем, Китай должен договориться о долгосрочном тарифном соглашении с администрацией Трампа до 12 августа.

Ранее, в мае и июне, Пекин и Вашингтон согласовали прекращение дальнейшего повышения тарифов и обязались снизить импорт редкоземельных минералов.