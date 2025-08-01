Трамп запроваджує від 10% до 50% мит на імпорт із Канади, Бразилії, Тайваню та Швейцарії

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових високих тарифів на імпорт товарів із десятків країн, включаючи Канаду, Бразилію, Індію, Тайвань і Швейцарію. Згідно з указом, мита сягатимуть від 10% до 50% і набудуть чинності через сім днів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

США підвищують імпортні тарифи

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових високих тарифів на імпорт товарів із десятків країн, включаючи Канаду, Бразилію, Індію, Тайвань та Швейцарію. Це рішення стало частиною ширшої стратегії з перегляду глобальної торговельної системи та зменшення дефіциту зовнішньої торгівлі.

Згідно з президентським указом, нові мита становлять, зокрема, 35% на продукцію з Канади, 50% — з Бразилії, 25% — з Індії, 20% — з Тайваню та 39% — з Швейцарії. Загалом мита для 69 торговельних партнерів коливатимуться від 10% до 41% і набудуть чинності через сім днів — якраз напередодні встановленого президентом крайнього терміну для укладення нових угод.

Деяким країнам вдалося домовитися про зниження мит, інші — не мали такої можливості. Для певних товарів, що будуть імпортовані протягом наступного тижня, зроблено тимчасові винятки.

Країни, не включені до списку, автоматично підпадають під 10% імпортне мито. Водночас адміністрація Трампа попереджає, що ця базова ставка може зрости в майбутньому.

За повідомленнями з Білого дому, США також готують нові торговельні угоди з метою підтримки внутрішнього виробництва. Під тиском наближення власного дедлайну, Трамп вдався до надзвичайних повноважень і жорсткого тиску на іноземних партнерів.

Канаді — жорсткіші мита, Мексика у виграші

Президент Трамп підвищив тарифи на канадські товари, пов’язані з фентанілом, з 25% до 35, звинувативши Канаду у відсутності співпраці щодо боротьби з незаконним наркотрафіком. Водночас Мексиці надали 90-денну відстрочку від підвищення тарифів до 30% на більшість товарів, щоб продовжити переговори щодо торговельної угоди.

Мексиканський уряд привітав це рішення, зазначивши, що близько 85% їхнього експорту в США відповідає правилам USMCA і захищений від тарифів. Трамп також заявив, що тарифи у 50% на мексиканську сталь, алюміній і мідь, а також 25% на автомобілі та інші товари, що не відповідають USMCA, залишаться чинними. Крім того, Мексика погодилася усунути нетарифні торговель

Індія під загрозою 25% тарифу

Товари з Індії можуть потрапити під 25% імпортний тариф через невдалі переговори щодо сільськогосподарського сектору країни. Загрозу підвищення мит також посилило питання купівлі Індією російської нафти, що викликало невизначені штрафи з боку США.

Нью-Делі наполягає на захисті свого важливого сільського господарства, а перспектива підвищення тарифів викликала критику опозиції та падіння індійської рупії.

Запровадження нових мит відбудеться у п’ятницю на фоні зростання цін на споживчі товари. За даними Міністерства торгівлі, у червні ціни на побутову техніку зросли на 1,3%, на товари для відпочинку та транспорт — на 0,9%, а на одяг і взуття — на 0,4%.

Трамп загострює ставку, суд ставить питання

Трамп ввів 50% тариф на експорт з Бразилії, посиливши торговельну напругу з найбільшою економікою Латинської Америки. Водночас він виключив із тарифного списку такі галузі, як авіація, енергетика та виробництво апельсинового соку.

Це рішення відбулося на тлі критичних запитань від федеральних суддів, які сумніваються в законності використання Трампом Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження 1977 року. Цим законом Трамп оголосив надзвичайний стан через торговельний дефіцит і запровадив свої "взаємні" тарифи, а також окремі заходи через кризу фентанілу.

Тим часом Китай має домовитись про довгострокову тарифну угоду з адміністрацією Трампа до 12 серпня.

Раніше, у травні та червні, Пекін і Вашингтон узгодили припинення подальшого підвищення тарифів і зобов’язалися зменшити імпорт рідкоземельних мінералів.