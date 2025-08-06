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Ціни на нафту зросли після погроз Трампа проти покупців російської сировини

нафта
Світові ціни на нафту демонструють зростання / Depositphotos

Ціни на нафту зросли у середу, після падіння до п'ятитижневого мінімуму. Зростання було зумовлене погрозами президента США Дональда Трампа щодо підвищення тарифів на індійські товари, якщо країна продовжить закуповувати російську нафту, а також більшим, ніж прогнозувалося, скороченням запасів сирої нафти в США.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 90 центів, або 1,3%, до 68,54 долара за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 92 центи, або 1,4%, до 66,08 долара за барель.

За словами аналітика Panmure Liberum Ешлі Келті, сьогоднішнє зростання цін на нафту пов'язане з очікуванням реакції Індії та Китаю на погрози запровадження вторинних санкцій.

Експерт зазначає, що Індія, ймовірно, скоротить обсяги закупівель російської сирої нафти. Однак, на його думку, країна навряд чи повністю відмовиться від неї, оскільки отримує значні прибутки, купуючи дешеву російську нафту.

Аналітики також повідомили, що ринок отримав певну підтримку від падіння запасів сирої нафти в США минулого тижня, оскільки джерела, що посилалися на дані Американського інституту нафти, повідомили у вівторок, що запаси скоротилися на 4,2 мільйона барелів.

Нагадаємо, Індія заявила, що продовжить купувати російську нафту, попри тиск США та ЄС. Нью-Делі наголошує, що діє в інтересах економічної безпеки, та нагадав Заходу про власний імпорт ресурсів із РФ.

Автор:
Тетяна Бесараб