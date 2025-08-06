Цены на нефть выросли после угроз Трампа против покупателей российского сырья

Цены на нефть выросли в среду после падения до пятинедельного минимума. Рост был вызван угрозами президента США Дональда Трампа по повышению тарифов на индийские товары, если страна продолжит закупать российскую нефть, а также большим, чем прогнозировалось, сокращением запасов сырой нефти в США.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 90 центов, или 1,3%, до 68,54 доллара за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 92 цента, или 1,4%, до 66,08 доллара за баррель.

По словам аналитика Panmure Liberum Эшли Келти, сегодняшний рост цен на нефть связан с ожиданием реакции Индии и Китая на угрозы введения вторичных санкций.

Эксперт отмечает, что Индия предположительно сократит объемы закупок российской сырой нефти. Однако, по его мнению, страна вряд ли полностью откажется от нее, поскольку получает значительную прибыль, покупая дешевую российскую нефть.

Аналитики также сообщили, что рынок получил определенную поддержку от падения запасов сырой нефти в США на прошлой неделе, поскольку ссылающиеся на данные Американского института нефти источники сообщили во вторник, что запасы сократились на 4,2 миллиона баррелей.

Напомним, Индия заявила, что продолжит покупать российскую нефть, несмотря на давление США и ЕС. Нью-Дели отмечает, что действует в интересах экономической безопасности и напомнил Западу о собственном импорте ресурсов из РФ.