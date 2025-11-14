Цены на нефть выросли из-за атаки дронов на российский порт Новороссийск

Цены на нефть выросли в пятницу на фоне опасений по поводу перебоев в снабжении, вызванных атакой беспилотника на нефтехранилище в крупном российском экспортном центре – черноморском порту Новороссийск.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 79 центов, или 1,25%, до $63,80 за баррель. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла на 82 цента, или 1,38%, до $59,50 за баррель.

Оба контракта подскочили более чем на 2% в начале торгов в Азии, но затем несколько сократили рост. За неделю Brent выросла на 0,28%, в то время как WTI потеряла 0,38%.

По сообщениям российских чиновников, в Новороссийске в результате массированной атаки БПЛА повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис" и несколько береговых сооружений. В оперштабе Краснодарского края сообщили, что пожар был оперативно ликвидирован.

Кроме этого, сообщается, что в порту повреждено гражданское судно, ранены трое членов экипажа.

Новороссийск является вторым по величине центром экспорта нефти в Россию. Терминал "Шесхарис" является конечной точкой трубопроводов компании "Транснефть" и имеет стратегическое значение для экспорта российской нефти и нефтепродуктов через Черное море.

"Масштабы ущерба пока неизвестны, но если эскалация продолжится, то произойдет сокращение поставок как сырой нефти, так и экспорта нефтепродуктов из России", - отметил Джун Го, старший аналитик рынка нефти Sparta Commodities.

Источники в отрасли сообщают, что поставки сырой нефти через Новороссийск в октябре достигли 3,22 миллиона тонн, или 761 000 баррелей в день, при этом в целом было экспортировано 1,794 миллиона тонн нефтепродуктов.

Этот рост цен произошел после того, как в среду цены на нефть Brent и WTI резко упали примерно на 3% из-за отчета ОПЕК. В нем отмечалось, что мировое предложение нефти будет соответствовать спросу в 2026 году, что разошлось по предварительным прогнозам дефицита поставок.

Кроме того, в четверг Администрация энергетической информации США (EIA) сообщила о большем, чем ожидалось, росте запасов сырой нефти в США на прошлой неделе.

Запасы сырой нефти выросли на 6,4 миллиона баррелей (до 427,6 миллиона баррелей) за неделю, завершившуюся 7 ноября, тогда как опрос Reuters ожидал роста всего на 1,96 миллиона баррелей. Запасы бензина и дистиллятов упали меньше, чем ожидалось.

Инвесторы продолжают следить за влиянием как геополитического напряжения, так и западных санкций на поставку и торговые потоки российской нефти.

Напомним, несмотря на колебания цен нефти на мировом рынке, рынок горючего в Украине замер, поскольку трейдеры бензина и дизеля вынуждены переориентировать поставки из порта Констанца, который может оказаться под санкциями, на терминалы Греции и Италии. Впрочем, опрошенные Delo.ua эксперты говорят, что это пока не затронет цены на АЗС, поскольку запасы горючего у крупных сетей позволят нивелировать эффект от возможных дефицитов.