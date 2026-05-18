Война на Ближнем Востоке уже стоила мировому бизнесу не менее 25 миллиардов долларов

Военный конфликт с участием США, Израиля и Ирана уже нанес мировым компаниям ущерб на сумму не менее 25 миллиардов долларов. Кризис спровоцировал скачок цен на нефть, разрушил логистику и запустил волну глобальной инфляции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

По меньшей мере, 279 компаний начали внедрять защитные меры: повышение розничных цен, сокращение объемов производства, приостановление выплат дивидендов, замораживание выкупа активов, отправка персонала в неоплачиваемые отпуска и введение топливных надбавок.

"Этот уровень спада промышленности подобен тому, что мы наблюдали во время мирового финансового кризиса, и даже выше, чем во время других периодов рецессии", - отметил гендиректор компании Whirlpool Марк Битцер.

По его словам, из-за падения потребительского доверия потребители воздерживаются от замены продуктов и, скорее, ремонтируют их. О финансовых рисках также заявили корпорации Procter&Gamble, Karex и Toyota.

Блокада Ормузского пролива подняла цены на нефть выше 100 долларов за баррель, что на 50% превышает довоенный уровень. Это привело к дефициту и задержке поставок таких ресурсов: удобрения, гелий, алюминий и полиэтилен.

Пятая часть пострадавших предприятий приходится на производителей косметики, бытовой химии, автомобильных шин, а также авиакомпании и круизных операторов. Большинство из них расположены в Великобритании и Европе. Треть компаний базируется в Азии. Для сравнения, введенные президентом США Дональдом Трампом таможенные тарифы в 2025 году обошлись бизнесу в 35 миллиардов долларов.

Авиационный сектор понес наибольшие потери, которые составляют почти 15 миллиардов долларов из-за двукратного роста стоимости топлива. Компания Toyota прогнозирует потери на уровне 4,3 миллиарда долларов, а P&G ожидает понижения чистой прибыли на 1 миллиард долларов. Сеть McDonald's фиксирует долгосрочную инфляцию затрат из-за сбоев в логистике и падения спроса среди клиентов с низким уровнем дохода.

Около 40 предприятий промышленной и химической отраслей повысили цены в результате удорожания нефтехимической продукции. Каждый рост стоимости нефти в 5 долларов за баррель генерирует для них 5 миллионов долларов дополнительных расходов.

Немецкий производитель шин Continental ожидает ущерб в размере 117 миллиардов долларов (оригинальные 100 миллионов евро переведены по курсу 1,17). Руководитель компании Роланд Вельцбахер сообщил, что полный эффект от удорожания сырья проявится во второй половине года.

Аналитики Goldman Sachs и UBS ожидают снижения маржи и негативного пересмотра доходов в европейском потребительском секторе более чем на 5% в течение следующих 12 месяцев. В Японии прогнозы роста доходов на второй квартал снизили вдвое — до 11,8%. Генеральный директор Cordoba Advisory Partners Рами Сарафа констатировал, что основной удар по финансовым результатам бизнеса отразится в следующих отчетных периодах.

Ранее сообщалось, что мировой рынок нефти штормит из-за громких заявлений Дональда Трампа по Ирану, что уже спровоцировало скачок международных котировок. В то же время, в Украине ситуация на заправках противоположная: ценники на бензин, дизель и автогаз демонстрируют разнонаправленную динамику, а аналитики прогнозируют дальнейшее удешевление топлива.