Капіталізація Samsung Electronics сягнула трильйона доларів на тлі буму штучного інтелекту

Ринкова оцінка Samsung Electronics досягла 1 трильйона доларів. Акції виробника пам’яті зросли більш ніж у чотири рази за останній рік. Основною причиною є стрімке збільшення попиту на чіпи для штучного інтелекту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg.

У середу ціна акцій південнокорейської компанії піднялася на 13%. Samsung стала другою азійською фірмою після Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), яка досягла такої вартості. Це зростання підняло індекс Kospi вище рівня 7000.

Samsung разом із SK Hynix та TSMC формують основу глобальної екосистеми ШІ в Азії. Регіональні технологічні акції демонструють стабільне зростання. Інвестори розраховують на тривалий попит на передові чіпи та обчислювальні потужності.

"Поріг у трильйон доларів має суттєву вагу… він відображає судження ринку про те, що роль пам’яті в інфраструктурі штучного інтелекту є структурною, а не циклічною", — зазначає Дейв Мацца, головний виконавчий директор Roundhill Investments.

Підрозділ напівпровідників Samsung перевершив очікування ринку. У березневому кварталі його прибуток зріс у 48 разів. Це пов’язано із замовленнями для центрів обробки даних зі штучним інтелектом. Аналітики прогнозують подальше зростання прибутків через обмежену пропозицію та ріст контрактних цін.

"Якщо інвестори проведуть певну роботу з Samsung Electronics, ми вважаємо, що вони зроблять висновок, що інвестиційна можливість є привабливою, навіть якщо досі вони не помічали її результатів. На ринку пам’яті наразі нестача… ціни на чипи NAND та DRAM, ймовірно, продовжуватимуть зростати", — вважає інвестиційний менеджер Jupiter Asset Management Сем Конрад.

Основним драйвером зростання є іноземні інвестори. Угода між Interactive Brokers та Samsung Securities надала американським вкладникам прямий доступ до корейських акцій. Глобальні інвестори придбали акцій Kospi на суму 2,9 трильйона вон (2 млрд доларів).

Samsung також має певні труднощі:

прибутки від чіпів контрастують зі спадом у мобільних операціях;

виробництво дисплеїв стикається зі зростанням цін на компоненти;

працівники вимагають збільшення виплат і погрожують 18-денним страйком.

Попри це, очікується зростання акцій на 25% протягом року. Наразі вони торгуються за ціною 5,9 річного форвардного прибутку. Акції Samsung та SK Hynix складають понад 43% індексу Kospi. Це робить ринок Південної Кореї одним із найбільш активних у світі.

Керівник відділу JPMorgan Asset Management Марк Девідс повідомив, що корпоративні прибутки зростають переважно у технологічному секторі. За його словами, прибутки Samsung відображають "дуже незвичайний період, коли ці компанії можуть досягати надзвичайно великих прибутків".

