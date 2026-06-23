Чиновники не зможуть легалізувати незаконні статки через криптовалюту: деталі

У Верховній Раді фіналізують до другого читання законопроєкт №10225-д про легалізацію криптовалюти в Україні, який унеможливить маніпуляції з криптоактивами для чиновників.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, цей законопроєкт дозволить створити зрозумілий ринок за європейськими стандартами, шляхом розбудови легальної інфраструктури та ліцензування криптобірж з чіткою відповідальністю, а також збільшить податкові надходження до бюджету.

Проте, як наголосив Гетманцев, ще одна сторона цього питання – це унеможливлення маніпуляцій з криптоопераціями для чиновників.

Нардеп нагадав, що за даними Єдиного держреєстру декларацій, у 2025 році українські посадовці опублікували 2861 декларацію, в яких були вказані активи у криптовалюті. Це на 16% більше, ніж в 2024 році – тоді було подано 2468 декларацій. Для порівняння, в 2021 році таких декларацій було 961. 278,8 млн грн лише у біткоїнах задекларував депутат Хмельницької районної ради.

Також народний депутат України Ярослав Железняк у декларації за 2025 рік вказав криптовалюту Ripple (XRP) на суму 424, 25 тис. грн.

Гетманцев зауважив, що таке зростання викликає резонанс у суспільстві.

"Свою позицію в цьому питанні не раз озвучував: спроба легалізувати незаконні статки через крипту буде дуже неприємною і болісною для недобросовісних декларантів. Вже зараз інформація про задекларовану криптовалюту перевіряється, необхідні інструменти є", - наголосив нардеп.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №102325-д про легалізацію та оподаткування криптовалюти в Україні. Наразі він готується до другого читання та ухвалення в цілому.

При цьому в ухваленому Верховною Радою документі досі не визначено, хто буде регулятором ринку криптоактивів: Національний банк чи Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Як оподатковуватимуться криптоактиви

Законопроєкт №102325-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні" визначає особливості оподаткування операцій з віртуальними активами.

Так, оподаткуванням податком на прибуток (для юросіб) та ПДФО (для фізосіб) підлягає прибуток від операцій з віртуальними активами:

ПДФО за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 5% оподатковується прибуток від операцій з віртуальними активами, який визначається як різниця між доходами від продажу та витратами на придбання віртуальних активів протягом року;

отриманий збиток зменшує прибуток від операцій з віртуальними активами наступних періодів до їх погашення.

Не оподатковуються:

доходи від операцій з обміну віртуальних активів на інші віртуальні активи;

річний дохід від продажу / відчуження віртуальних активів до однієї мінімальної заробітної плати;

вартість віртуальних активів, отриманих внаслідок їх емісії (створення), або безоплатного отримання, або отримані платником податків виключно в обмін на його персональні дані.

Документом передбачено, що фізична особа має вести окремий облік операцій з віртуальними активами та самостійно декларувати доходи та сплачувати податки.

Що в законопроєкті

У законопроєкті пропонується спрощена класифікація віртуальних активів – їх поділять на три основні категорії. Такий підхід дозволить зменшити адміністративне навантаження як для держави, так і для користувачів.

Передбачено й спрощену процедуру ліцензування – наприклад, для компаній, які вже мають відповідні ліцензії в країнах з надійним фінансовим регулюванням, зокрема в Німеччині.

Додамо, що через відсутність регулювання ринку криптовалют Україна зазнала значних економічних втрат, а саме: 48,8 мільярда доларів доходів населення та компаній, а також 4 мільярди доларів податкових надходжень.

Раніше Delo.ua розбиралось в суті законопроєкту, а також питало у експертів про перспективи ринку криптоактивів в Україні.