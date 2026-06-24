Samsung выкупит акций на рекордные 59 миллиардов долларов

Южнокорейский технологический гигант Samsung Electronics планирует запустить масштабную программу обратного выкупа акций на сумму около 90 триллионов вон (58,61 млрд долларов). Решение было принято после достижения компромисса в недавних тарифных переговорах, где работникам согласились выплачивать бонусы акциями компании.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

Компания может официально объявить детали плана в ближайшее время. На фоне этих новостей акции производителя микросхем подскочили более чем на 6%.

В прошлом месяце руководство компании и профсоюз согласовали новую систему оплаты труда. По этому соглашению Samsung выделит около 10,5% своей годовой операционной прибыли на специальные бонусы для работников подразделения по производству чипов. Выплаты будут осуществляться именно в акциях компании. Работники смогут сразу продать треть полученных ценных бумаг, еще треть за год, а остальную за два года.

Кроме того, компании понадобятся дополнительные акции для обеспечения новой долгосрочной программы компенсаций Performance Stock Unit, связывающей вознаграждение персонала с рыночными показателями компании.

ИИ-бум возвращает сверхдоходы

Стремительный рост спроса на технологии искусственного интеллекта спровоцировало глобальный дефицит микросхем памяти, поскольку мировые техногиганты массово строят новые дата-центры. Это позволило Samsung Electronics и его главному конкуренту SK Hynix рассчитывать на рекордную прибыль в этом году.

Благодаря скачку стоимости акций на 6,3% Samsung смогла опередить по темпам роста SK Hynix и официально вернуть себе статус самой дорогой компании Южной Кореи по рыночной капитализации обыкновенных акций.

Напомним, Samsung больше не самая дорогая компания Южной Кореи. Компания SK Hynix обошла Samsung Electronics по рыночной капитализации, продемонстрировав невероятное восстановление для производителя чипов, два десятилетия назад находившегося на грани банкротства из-за долгов.