Переведення дитини до нової школи в Києві стало доступним онлайн

На Порталі послуг Києва запрацювала нова електронна послуга, яка дозволяє батькам дистанційно подати заяву на переведення дитини до іншого закладу загальної середньої освіти. Відтепер більшість етапів процедури можна пройти онлайн без особистого відвідування школи.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Онлайн-сервіс переведення дітей між школами

Під час оформлення заявки користувачі можуть обрати не лише навчальний заклад, а й бажаний тип класу та форму навчання. Система передбачає вибір між денними, змішаними, дистанційними та спеціальними класами, а також різними форматами здобуття освіти, зокрема очною, дистанційною, заочною, вечірньою, мережевою чи екстернатною формою.

Для завершення процедури необхідно отримати підтвердження від нового закладу освіти про наявність вільних місць і можливість зарахування. Після цього попередня школа оформлює відрахування учня та передає його документи до нового навчального закладу.

У КМДА зазначають, що попит на цифрові освітні сервіси постійно зростає. Так, протягом 2025–2026 років через Портал послуг Києва було подано майже 3 тисячі заяв на вступ до перших класів, а з початку цьогорічної вступної кампанії батьки вже оформили понад 1,7 тисячі онлайн-заяв.

У міській владі наголошують, що й надалі розширюватимуть перелік електронних сервісів у сфері освіти, роблячи отримання послуг для киян ще зручнішим і доступнішим.

Нагадаємо, уряд спрямував 2,3 млрд грн на підтримку закладів освіти - шкіл, коледжів і університетів. Кошти використають для модернізації інфраструктури, встановлення систем резервного живлення, відновлення пошкоджених об’єктів та підготовки до опалювального сезону.