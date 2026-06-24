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Перевод ребенка в новую школу в Киеве стал доступным онлайн

сайты поиска работы
Поиск работы сегодня стал гораздо проще, чем несколько лет назад — большинство работодателей публикуют вакансии онлайн, а соискатели могут откликаться буквально в один клик. / Правительственный портал

На Портале услуг Киева заработала новая электронная услуга, позволяющая родителям дистанционно подать заявление на перевод ребенка в другое общее среднее образование. Теперь большинство этапов процедуры можно пройти онлайн без личного посещения школы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Онлайн-сервис перевода детей между школами

При оформлении заявки пользователи могут выбрать не только учебное заведение, но и желаемый тип класса и форму обучения. Система предусматривает выбор между дневными, смешанными, дистанционными и специальными классами, а также разными форматами получения образования, в частности очной, дистанционной, заочной, вечерней, сетевой или экстернатной формой.

Для завершения процедуры необходимо получить подтверждение от нового учебного заведения о наличии свободных мест и возможности зачисления. После этого предыдущая школа оформляет отчисления ученика и передает его документы в новое учебное заведение.

В КГГА отмечают, что спрос на цифровые образовательные услуги постоянно растет. Так, в течение 2025-2026 годов через Портал услуг Киева было подано почти 3 тысячи заявлений на поступление в первые классы, а с начала нынешней вступительной кампании родители уже оформили более 1,7 тысяч онлайн-заявлений.

В городских властях отмечают, что и дальше будут расширять перечень электронных сервисов в сфере образования, делая получение услуг для киевлян еще более удобным и доступным.

Напомним, правительство направило 2,3 млрд грн в поддержку учебных заведений - школ, колледжей и университетов. Средства используются для модернизации инфраструктуры, установки систем резервного питания, восстановления поврежденных объектов и подготовки к отопительному сезону.

Автор:
Ольга Опенько