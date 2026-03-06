Цифровая школа в Украине: миллиарды потрачены, а половина компьютеров старше 10 лет

С 2021 по 2024 годы государство, местные бюджеты и международные партнеры потратили 11,3 млрд. грн. на цифровизацию школ Украины. Аудит Счетной палаты показал, что эффективность программ ограничена из-за слабого планирования, несогласованности закупок и отсутствия системного контроля. Более половины школ до сих пор использует компьютеры старше 10–20 лет.

Цифровизация школ

"Аудит Счетной палаты, который мы завершили недавно, показал, что в 2021-2024 годах государство, местные бюджеты и международные партнеры в целом направили на цифровизацию школ значительный ресурс - 11,3 млрд грн. На эти средства закупали сотни тысяч единиц она.

При этом Песчанская отметила, что аудит выявил проблемы с управлением процессами цифровизации: определение реальных потребностей, планирование ресурсов, реализация мер и оценка результатов, оставались слабо координированными.

В результате возникали дисбалансы: одни школы получали оборудование сверх фактической необходимости, другие оставались недооснащенными; иногда технику доставляли с задержкой до двух лет, а обучение педагогов планировали для тех, кто в нем фактически не нуждался, из-за чего часть средств возвращали в бюджет.

В то же время в учреждениях, где программы международной помощи предусматривали четкое определение потребностей, приоритетность поставок и надлежащий мониторинг, цифровизация проходила значительно более согласованно и результативно.

Несмотря на значительные ресурсы и внимание к цифровизации, почти половина школ Украины до сих пор пользуется компьютерами старше 10–20 лет.

Состояние цифровизации школ в Украине.

В 2021–2024 годах цифровизация школ в Украине проводилась без единого отраслевого стратегического документа, определяющего цели, этапы реализации и показатели эффективности. Часть мероприятий была включена в другие государственные программы, в частности реформы "Новая украинская школа".

На цифровизацию заведений направили в общей сложности 11,3 млрд грн:

5,6 млрд грн – государственный бюджет.

2,5 млрд грн – местные бюджеты.

3,2 млрд грн – международная донорская помощь.

За эти средства школы получили 395,26 тыс. единиц компьютерной и мультимедийной техники, потратили 1,527 млрд. грн. на повышение квалификации учителей, развивали платформу "Всеукраинская школа онлайн" и систему АИКОМ.

Аудит Счетной палаты показал системные проблемы в управлении цифровизацией:

отсутствие взаимосвязи между определением потребностей, планированием, закупками и оценкой результатов;

часть школ получала оборудование сверх потребности, другие оставались недооснащенными;

доставку техники задерживали до двух лет; в некоторых школах оборудование не использовали из-за технических неисправностей;

часть бюджетных средств (342 млн грн) была возвращена из-за несвоевременного или некачественного выполнения мероприятий.

В то же время, мероприятия международной помощи, где определяли приоритеты и обеспечивали мониторинг, реализовывались более эффективно и согласованно.

Состояние материально-технического обеспечения школ остается неравномерным:

46,6% заведений пользуются компьютерами 2005-2011 годов;

у 39,6% школ дефицит устройств (2–3 учащихся на один компьютер);

только 3,7% педагогов имеют доступ к специализированному STEM-оборудованию.

Интернет-покрытие тоже ограничено: 92% школ подключены, но 10% имеют скорость до 30 Мбит/с, а 6% учителей не имеют широкополосного доступа на рабочем месте.

Напомним, образовательные учреждения, разрушенные из-за боевых действий, получили более 4 тысяч iPad в рамках инициативы "5 000 iPad для украинских школьников", что позволит детям продолжить обучение и получать качественное образование .