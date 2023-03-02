Українські школи отримали понад 4 тисячі iPad

Освітні заклади, зруйновані через бойові дії, отримали понад 4 тисячі iPad у межах ініціативи "5 000 iPad для українських школярів", що дасть змогу дітям продовжити навчання та здобувати якісну освіту.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, сучасні гаджети отримали навчальні заклади в Київській, Чернігівській, Харківській та Миколаївській областях, які повністю або частково зруйновані від російських обстрілів.

"Там діти не можуть продовжувати навчання в офлайн-режимі. Гаджети та цифровізація освіти допоможуть їм здобувати нові знання, підвищуючи цифрову грамотність", - підкреслив Федоров.

Він додав, що під час повномасштабного вторгнення з‘явилося багато викликів, які допомагають вирішити технологічні питання.

"Разом з партнерами підключаємо школи до швидкісного інтернету, забезпечуємо вчителів ноутбуками, а учнів — технікою, яка дозволяє навчатися в онлайн або змішаному форматі", - наголосив міністр.

Зазначимо, російські загарбники пошкодили або зруйнували повністю будівлі понад 3 тисяч навчальних закладів із початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого.