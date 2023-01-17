Відповідальна країна Відповідальна країна
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Освіта
Дата публікації

Армія РФ пошкодила та зруйнувала понад 3 тисяч навчальних закладів, - Міносвіти

Армія РФ пошкодила та зруйнувала понад 3 тисяч навчальних закладів, - Міносвіти
Зруйнована школа у Харкові

Російські загарбники пошкодили або зруйнували повністю будівлі понад 3 тисяч навчальних закладів із початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого. 

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

"3045 закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів", - повідомляється на сайті Міносвіти. 

Зазначається, що 2621 заклад пошкоджено, а 424 - зруйновано повністю.

Нагадаємо, що В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету. 