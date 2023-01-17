- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Освіта
- Дата публікації
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Армія РФ пошкодила та зруйнувала понад 3 тисяч навчальних закладів, - Міносвіти
Російські загарбники пошкодили або зруйнували повністю будівлі понад 3 тисяч навчальних закладів із початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого.
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Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.
"3045 закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів", - повідомляється на сайті Міносвіти.
Зазначається, що 2621 заклад пошкоджено, а 424 - зруйновано повністю.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету.