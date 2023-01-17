Армия РФ повредила и разрушила более 3 тысяч учебных заведений, - Минобразования

Российские захватчики повредили или разрушили полностью здания более 3 тысяч учебных заведений с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

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Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

"3045 учебных заведений пострадали от бомбардировок и обстрелов", - сообщается на сайте Минобразования.

Отмечается, что 2621 заведение повреждено, а 424 разрушено полностью.

Напомним, что в Украине появилось мобильное приложение для обучения детей без света и интернета.