Обучение в университетах и школах за границей: стоят ли результаты приложенных усилий?

Почему международное образование настолько привлекательно для украинской молодежи? Ответ получили от специалистов ведущей украинской компании с глобальным признанием и 25-летней экспертизой — Study.ua.

Не просто знание, а навыки будущего

Быть студентом высшего или среднего образования — это как овладеть гаджетом известного бренда последней модели с широким спектром доступных функций:

Материально-техническая база . Зарубежные вузы предоставляют доступ к современным технологиям и ресурсам. Например, University of Central Lancashire носит звание инновационного университета среди ведущих конкурентов в Европе, Великобритании, Африке и на Ближнем Востоке.

Фокус на развитии soft skills . Молодежь не только повышает свой академический уровень, но и развивает гибкость, эмоциональный интеллект, критическое мышление и готовится к глобальным вызовам. К примеру, Griffith College предлагает более 130 клубов для всестороннего развития.

Проектное обучение . Студенты иностранных учебных заведений могут применять свои знания на практике. Warsaw Film School успешно использует подход и в творчестве, предоставляя доступ к мощному производственному потенциалу. Учащиеся могут проводить 35-миллиметровую и 3D-съемку, презентовать собственные фильмы и получать обратную связь от режиссеров и кинозвезд мирового масштаба.

Программы обмена . Тесное сотрудничество учебных заведений с промышленностью позволяет студентам участвовать в международных программах вроде Erasmus+. Это расширяет мировоззрение и способствует развитию практических навыков. Например, Sommet Education ENSP, являющаяся частью престижной École Ducasse, позволяет будущим шеф-поварам и кондитерам повышать компетенции как в Европе, так и далеко за ее пределами.

Мультикультурная среда. Кампус зарубежного вуза представляет собой настоящий микс национальностей, который не только повышает межкультурную осведомленность, но и становится основой для построения международных партнерств в будущем. К примеру, студенческое сообщество University of Economics and Human Science in Warsaw насчитывает представителей более 100 стран.

Все это превращает обучение в зарубежном учебном заведении в разносторонний опыт. Он обеспечивает не только мощные академические компетенции, но и готовность к преодолению глобальных вызовов и самореализации на мировом уровне.

Какие перспективы открывает международный диплом?

Школы

Это не просто школа для получения аттестата, а фундаментальная подготовка, открывающая двери в ведущие вузы мира. Предлагая программы A-level, IB, GCSE, Advanced Placement, Abitur, учебные заведения позволяют получить необходимые компетенции для зачисления в университет и достичь необходимого уровня по иностранному языку.

Аккредитация международных ассоциаций и соответствие академических программ международным стандартам.

Совершенствование английского языка с преподавателями-носителями и подготовка к международным экзаменам.

Широкий спектр внеклассных занятий и проектное обучение для получения практического опыта.

Диплом о завершении заведения среднего образования за границей является своеобразным билетом для успешного зачисления в желаемый университет. Кроме того, он становится настоящим помощником в определении будущей профессии.

Университеты

Программы университетов направлены на получение практических навыков. Учась на бакалаврате или овладевая магистратурой за рубежом, студенты активно участвуют в научных проектах, мастер-классах, международных конференциях. Это увеличивает конкурентоспособность выпускника на глобальном рынке труда. Тесные партнерства с отраслевыми экспертами и бизнесом, а также положительная репутация избранного учебного заведения позволяет студентам:

строить международную карьеру в любой стране;

трудоустроиться в ведущие компании мира, среди которых Tesla, Google и IBM;

становиться владельцами блестящих стартапов.

Интеграция лучших мировых традиций и инноваций, а также практическая ориентация обучения позволяет выпускникам развить гибкость, обрести уверенность в собственных силах и быстро адаптироваться к международной среде для реализации карьерных целей.

Как не потеряться среди сотен обучающих программ и получить максимум от образования за границей?

«Обучение за границей имеет свою специфику и особенности. Если вы рассматриваете такую возможность для ребенка, следует уже сегодня уделить максимум времени тщательной подготовке. Это поможет принять решение, которое повысит шансы на успешное будущее. Важные аспекты, о которых следует помнить:

Высокий уровень английского языка. Обучение за рубежом требует именно академического языка, необходимого для написания научных работ, эссе и коммуникации с преподавателями.

Образовательная система. Если университеты Соединенных Штатов позволяют изменять направление на протяжении обучения, то британское образование является узкоспециализированным — одна выбранная отрасль до завершения.

Методы оценки. Европейские учебные заведения следуют стандартам Болонского процесса, что предполагает большую вовлеченность и самостоятельность студента. В США преподаватель играет роль наставника, сопровождающего на протяжении всего образовательного пути.

Понимание основных принципов обучения в зарубежных вузах позволит приоритизировать усилия и добиться прогресса». - Диана Хоменко, эксперт по международному образованию в Study.ua.

