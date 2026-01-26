Навчання в університетах і школах за кордоном: чи варті результати докладених зусиль?

Чому міжнародна освіта є настільки привабливою для української молоді? Відповідь отримали від фахівців провідної української компанії з глобальним визнанням і 25-річною експертизою — Study.ua.

Не просто знання, а навички майбутнього

Бути студентом закладу вищої або середньої освіти — це як оволодіти гаджетом відомого бренду останньої моделі з широким спектром доступних функцій:

Матеріально-технічна база . Закордонні виші надають доступ до сучасних технологій та ресурсів. Наприклад, University of Central Lancashire носить звання найінноваційнішого університету серед провідних конкурентів у Європі, Великій Британії, Африці та на Близькому Сході.

Фокус на розвитку soft skills . Молодь не лише підвищує свій академічний рівень, а й розвиває гнучкість, емоційний інтелект, критичне мислення та готується до глобальних викликів. Наприклад, Griffith College пропонує понад 130 клубів для всебічного розвитку.

Проєктне навчання . Студенти іноземних закладів освіти мають змогу застосовувати свої знання на практиці. Warsaw Film School успішно використовує підхід і у творчості, надаючи доступ до потужного виробничого потенціалу. Учні можуть проводити 35-міліметрову та 3D-зйомку, презентувати власні фільми та отримувати зворотний зв’язок від режисерів і кінозірок світового масштабу.

Програми обміну . Тісна співпраця навчальних закладів із промисловістю на дозволяє студентам брати участь у міжнародних програмах на кшталт Erasmus+. Це розширює світогляд та сприяє розвитку практичних навичок. Наприклад, Sommet Education ENSP, що є частиною престижної École Ducasse дає змогу майбутнім шеф-кухарям і кондитерам підвищувати компетенції як у Європі, так і далеко за її межами.

Мультикультурне середовище. Кампус закордонного вишу являє собою справжній мікс національностей, що не лише підвищує міжкультурну обізнаність, а стає підґрунтям для побудови міжнародних партнерств у майбутньому. Наприклад, студентська спільнота University of Economics and Human Science in Warsaw налічує представників понад 100 країн.

Все це перетворює навчання у закордонному закладі освіти на різнобічний досвід. Він забезпечує не лише сильні академічні компетенції, а й готовність до подолання глобальних викликів і самореалізації на світовому рівні.

Які перспективи відкриває міжнародний диплом?

Школи

Це не просто школа для здобуття атестату, а фундаментальна підготовка, що відкриває двері до провідних вишів світу. Пропонуючи програми A-level, IB, GCSE, Advanced Placement, Abitur, навчальні заклади дозволяють здобути необхідні компетенції для зарахування до університету та досягти необхідного рівня з іноземної мови.

Акредитація від міжнародних асоціацій і відповідність академічних програм міжнародним стандартам.

Вдосконалення англійської з викладачами-носіями мови та підготовка до міжнародних іспитів.

Широкий спектр позакласних занять і проєктне навчання для отримання практичного досвіду.

Диплом про завершення закладу середньої освіти за кордоном є своєрідним квитком для успішного зарахування до омріяного університету. Окрім цього, він стає справжнім помічником у визначенні майбутньої професії.

Університети

Програми університетів спрямовані на здобуття практичних навичок. Навчаючись на бакалавраті чи опановуючи магістратуру за кордоном, студенти беруть активну участь у наукових проєктах, майстер-класах, міжнародних конференціях. Це підвищує конкурентоспроможність випускника на глобальному ринку праці. Тісні партнерства з галузевими експертами та бізнесом, а також позитивна репутація обраного закладу освіти дозволяє студентам:

будувати міжнародну кар’єру у будь-якій країні;

працевлаштуватися до провідних компаній світу, серед яких Tesla, Google та IBM;

ставати власниками блискучих стартапів.

Інтеграція кращих світових традицій та інновацій, а також практична орієнтація навчання дозволяє випускникам розвинути гнучкість, здобути впевненість у власних силах і швидко адаптуватися до міжнародного середовища для реалізації кар’єрних цілей.

Як не загубитися серед сотень навчальних програм і отримати максимум від освіти за кордоном?

«Навчання за кордоном має свою специфіку та особливості. Якщо ви розглядаєте таку можливість для дитини, слід вже сьогодні приділити максимум часу ретельній підготовці. Це допоможе ухвалити рішення, що підвищить шанси на успішне майбутнє. Важливі аспекти, про які варто пам’ятати:

Високий рівень англійської. Навчання за кордоном потребує саме академічної мови, необхідної для написання наукових робіт, есе та комунікації з викладачами.

Освітня система. Якщо університети Сполучених Штатів дають змогу змінювати напрямок впродовж навчання, то британська освіта є вузькоспеціалізованою — одна обрана галузь до завершення.

Методи оцінювання. Європейські заклади освіти слідують стандартам Болонського процесу, що передбачає більшу залученість і самостійність студента. У США викладач виконує роль наставника, що супроводжує впродовж всього освітнього шляху.

Розуміння основних принципів навчання в закордонних ВНЗ дозволить пріоритизувати зусилля та досягти прогресу». — Діана Хоменко, експерт з міжнародної освіти в Study.ua.

Головний захід року для побудови освітнього шляху

Освіта не має обмежень. Важливо лише вибрати вірний шлях. Завдяки виставці «Міжнародна освіта за кордоном» від Study.ua в цьому щороку переконується понад 2000 українських родин. Це:

унікальний освітній захід, який немає аналогів на українському ринку;

найбільша концентрація представників провідних вишів світу та молоді з глобальним мисленням;

наймасштабніша подія року, що по-справжньому змінює майбутнє українських школярів.

7-8 лютого, у Fairmont Grand Hotel Kyiv відвідувачі зможуть:

поспілкуватися напряму з представниками англомовних шкіл, університетів і коледжів;

ознайомитися з навчальними програмами 580 навчальних закладів-партнерів Study.ua у 27 країнах;

отримати персональну стратегію для гарантованого вступу.

Ексклюзивні пропозиції від навчальних закладів — спеціальний бонус лише для учасників.

Реєструйтеся на сайті, щоб отримати запрошення, і дозвольте вашій дитині реалізуватись у житті!