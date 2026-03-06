Цифрова школа в Україні: мільярди витрачені, а половина комп’ютерів старші 10 років

З 2021 по 2024 роки держава, місцеві бюджети та міжнародні партнери витратили 11,3 млрд грн на цифровізацію шкіл України. Аудит Рахункової палати показав, що ефективність програм обмежена через слабке планування, неузгодженість закупівель та відсутність системного контролю. Понад половина шкіл досі використовує комп’ютери віком понад 10–20 років.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє голова Рахункової палати Ольга Піщанська.

Цифровізація шкіл

"Аудит Рахункової палати, який ми завершили нещодавно, показав, що у 2021–2024 роках держава, місцеві бюджети та міжнародні партнери загалом спрямували на цифровізацію шкіл значний ресурс - 11,3 млрд грн. Цим коштом закуповували сотні тисяч одиниць комп’ютерної техніки та іншого обладнання, розвивали платформу "Всеукраїнська школа онлайн", - написала вона.

При цьому Піщанська зазначила, що аудит виявив проблеми з управлінням процесами цифровізації: визначення реальних потреб, планування ресурсів, реалізація заходів та оцінка результатів залишалися слабко координованими.

Унаслідок цього виникали дисбаланси: одні школи отримували обладнання понад фактичну потребу, інші залишалися недооснащеними; інколи техніку доставляли із затримкою до двох років, а навчання педагогів планували для тих, хто його фактично не потребував, через що частину коштів повертали до бюджету.

Водночас у закладах, де програми міжнародної допомоги передбачали чітке визначення потреб, пріоритетність постачання та належний моніторинг, цифровізація відбувалася значно узгодженіше і результативніше.

Попри значні ресурси та увагу до цифровізації, майже половина шкіл України досі користується комп’ютерами віком понад 10–20 років.

Стан цифровізації шкіл в Україні

У 2021–2024 роках цифровізація шкіл в Україні проводилася без єдиного галузевого стратегічного документу, який би визначав цілі, етапи реалізації та показники ефективності. Частина заходів була включена до інших державних програм, зокрема реформи "Нова українська школа".

На цифровізацію закладів спрямували загалом 11,3 млрд грн:

5,6 млрд грн – державний бюджет.

2,5 млрд грн – місцеві бюджети.

3,2 млрд грн – міжнародна донорська допомога.

За ці кошти школи отримали 395,26 тис. одиниць комп’ютерної та мультимедійної техніки, витратили 1,527 млрд грн на підвищення кваліфікації вчителів, розвивали платформу "Всеукраїнська школа онлайн" та систему АІКОМ.

Аудит Рахункової палати показав системні проблеми в управлінні цифровізацією:

відсутність взаємозв’язку між визначенням потреб, плануванням, закупівлями та оцінкою результатів;

частина шкіл отримувала обладнання понад потребу, інші залишалися недооснащеними;

доставку техніки затримували до двох років; у деяких школах обладнання не використовували через технічні несправності;

частина бюджетних коштів (342 млн грн) була повернена через невчасне або неякісне виконання заходів.

Водночас заходи міжнародної допомоги, де визначали пріоритети та забезпечували моніторинг, реалізовувалися ефективніше та узгоджено.

Стан матеріально-технічного забезпечення шкіл залишається нерівномірним:

46,6 % закладів користуються комп’ютерами 2005–2011 років;

у 39,6 % шкіл дефіцит пристроїв (2–3 учні на один комп’ютер);

лише 3,7 % педагогів мають доступ до спеціалізованого STEM-обладнання.

Інтернет-покриття теж обмежене: 92 % шкіл підключені, але 10 % мають швидкість до 30 Мбіт/с, а 6 % вчителів не мають широкосмугового доступу на робочому місці.

Нагадаємо, освітні заклади, зруйновані через бойові дії, отримали понад 4 тисячі iPad у межах ініціативи "5 000 iPad для українських школярів", що дасть змогу дітям продовжити навчання та здобувати якісну освіту.