Операционная прибыль Samsung подскочила в 18 раз на фоне ИИ-бума

Южнокорейский гигант Samsung Electronics по итогам второго квартала может зафиксировать рост операционной прибыли примерно в 18 раз по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Стремительное развитие искусственного интеллекта продолжает истощать мировые запасы микросхем памяти и подталкивает цены вверх.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

По прогнозам аналитиков, крупнейший в мире производитель чипов памяти объявит об операционной прибыли в размере 86 триллионов вон (около 56,35 миллиарда долларов США). Для сравнения, в прошлом году этот показатель составил всего 4,7 триллиона вон. Это будет уже третий квартал квартал рекордных финансовых результатов для компании.

Факторы роста и дефицита на рынке

Аналитики ожидают, что рынок микросхем будет оставаться дефицитным по меньшей мере до конца следующего года. Главные причины стремительного взлета:

Новая волна ИИ: спрос растет не только на память высокой пропускной способности, но и на обычные продукты DRAM и NAND. Это связано с расширением систем так называемого "агентного ИИ". Такие системы выполняют сложные многоэтапные задачи, требующие гораздо больше памяти для серверных процессоров и хранилищ данных при вычислениях.

Стремительное подорожание: во втором квартале средняя цена продаж DRAM выросла на 44%, а NAND — на 53% по сравнению с предыдущим кварталом.

Капитализация гигантов: нехватка чипов спровоцировала повышение на фондовом рынке. Акции Samsung Electronics, SK Hynix и Micron в этом году взлетели на 158%, 273% и 242% соответственно, подняв рыночную стоимость каждой из трех компаний выше отметки в 1 триллион долларов.

Samsung является ключевым поставщиком для таких технологичных гигантов, как Nvidia, Google и Apple. Чтобы гарантировать себе стабильные поставки, клиенты подписали с корпорацией долгосрочные обязывающие контракты. В третьем квартале аналитики прогнозируют дальнейший рост цен на DRAM и NAND еще на 24-25%.

Потенциальные риски: бонусы работникам и мобильный бизнес

Несмотря на оптимистические прогнозы, финансовые результаты могут оказаться несколько ниже ожиданий рынка, если Samsung спишет большие суммы на премии сотрудникам. В конце мая компания избежала масштабной забастовки, согласившись выделять 10,5% операционной прибыли полупроводникового подразделения на специальные бонусы, которые суммарно могут превысить 40 триллионов вон.

Кроме того, удорожание чипов памяти уже давит на маржинальность собственного мобильного бизнеса Samsung. Расходы на компоненты растут быстрее, чем компания успевает повышать цены на смартфоны, что заставит ее пересмотреть ценники во втором полугодии.

Рискованным остается вопрос продолжительности инвестиционного бума. Расходы облачных провайдеров на ИИ-память в этом году составляют 52%, а в следующем году могут превысить 70% их капитальных инвестиций. Чтобы расширить мощности, Samsung планирует в период с 2026 по 2040 годы инвестировать рекордные 3200 триллионов вон ($2,07 триллиона) внутри Южной Кореи совместно с компанией SK Hynix.

Samsung инвестирует рекордные $648 миллиардов в производство чипов и ИИ. Весной южнокорейская корпорация объявила о масштабном плане капиталовложений во внутренний рынок объемом 1 000 триллионов в течение следующих десяти лет, чтобы превратить глобальный технологический бум в долгосрочный двигатель для национальной экономики.