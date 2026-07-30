Медичний заклад на Черкащині обладнали 200 сонячними панелями: яка потужність станції

Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб обладнали понад 200 сонячними панелями з акумуляторами. Автономна система збереже роботу обладнання та температурний режим для вакцин під час відключень світла.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Потужність фотоелектричної станції становить 93 кВт, а акумуляторні системи накопичують до 115 кВт·год електроенергії.

Роботи виконали у межах проєкту "Промінь надії" від Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства енергетики України.

"В умовах повномасштабної війни ризики виникнення надзвичайних ситуацій у сфері громадського здоров’я зростають. Автономна система енергозабезпечення дасть змогу безперервно виконувати ключові завдання та оперативно реагувати на можливі загрози", – зазначив гендиректор закладу Володимир Папач.

Потужність генерації та альтернативні джерела

За сонячної погоди генерація станції сягає близько 95 кВт, а за похмурої становить орієнтовно 9–10 кВт. Вироблену електроенергію Центр використовує для власних потреб. Це зменшує споживання із загальної мережі та фінансові витрати, а під час відключень підтримує роботу критичного обладнання.

Раніше в установі також встановили твердопаливні котли, облаштували артезіанські свердловини та забезпечили об'єкт генераторами потужністю від 7,5 до 136 кВт.

Як зазначили у відомстві, з початку року власну генерацію електроенергії за проєктом "Промінь надії" розпочали ще 38 лікарень.

Довідково

Центри контролю та профілактики хвороб відповідають за зберігання і розподіл вакцин із дотриманням вимог холодового ланцюга; здійснюють епідеміологічний нагляд; проводять лабораторні дослідження води, повітря та об’єктів довкілля; реагують на загрози для здоров’я населення.

Ранішек повідомлялося, що з початку 2026 року 30 закладів охорони здоров’я в Україні розпочали власну генерацію електроенергії в межах проєкту “Промінь надії”. Загальна потужність введених в експлуатацію сонячних електростанцій становить 2388 кВт.