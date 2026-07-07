В "Охматдиті" встановили сонячні станції для захисту від вимкнень світла

Національна дитяча спеціалізована лікарня “Охматдит” у Києві розпочала власну генерацію електроенергії. Це стало першим етапом масштабних робіт, спрямованих на посилення енергонезалежності медичного закладу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

У сучасному лікувально-діагностичному корпусі лікарні змонтували дві гібридні фотоелектричні станції. Загальна потужність встановлених сонячних модулів становить 75,565 кВт, інверторів — 100 кВт. Додатково система оснащена потужними акумуляторними батареями ємністю 92,16 кВт·год. Всі роботи провели у межах спільного проєкту МОЗ та Міненерго "Промінь надії".

Гарантія безпеки для тисяч маленьких пацієнтів

Нове обладнання дозволить "Охматдиту" самостійно виробляти електрику та накопичувати її в акумуляторах. Це створить надійний резерв живлення на випадок аварійних вимкнень світла чи мережевих збоїв, коли загальних потужностей не вистачає.

Для лікарні питання автономності є критичним:

"Охматдит" — найбільша дитяча лікарня країни, де щодня приймають близько 650 пацієнтів.

Торік фахівці поліклініки зафіксували понад 216 тисяч візитів.

За минулий рік тут провели 11,5 тисячі операцій, третина з яких є унікальними та надскладними.

Стабільний струм у мережі гарантує безперебійну роботу операційних блоків, реанімацій та високоточного діагностичного обладнання, від яких безпосередньо залежить життя дітей з усієї України.

Масштаби сонячної типізації лікарень

В Україні триває системне розгортання альтернативної генерації на об'єктах медичної інфраструктури. До кінця поточного року у межах ініціативи "Промінь надії" планується обладнати сонячними панелями ще 60 закладів охорони здоров’я. Крім того, аналогічні джерела живлення отримають ще 200 лікарень завдяки окремому масштабному проєкту HEAL Ukraine.

Нагадаємо, українські лікарні переходять на сонячну енергію, новий проєкт нещодавно реалізували на Закарпатті. У Хустській лікарні завершили встановлення комплексної системи, до складу якої увійшли сонячна електростанція потужністю 80 кВт, інвертори та акумуляторні батареї для забезпечення безперервної роботи закладу.