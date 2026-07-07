В "Охматдете" установили солнечные станции для защиты от выключений света

Национальная детская специализированная больница "Охматдет" в Киеве начала собственную генерацию электроэнергии. Это явилось первым этапом масштабных работ, направленных на усиление энергонезависимости медицинского учреждения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

В современном лечебно диагностическом корпусе больницы смонтировали две гибридные фотоэлектрические станции. Общая мощность установленных солнечных модулей составляет 75,565 кВт, инверторов – 100 кВт. Дополнительно, система оснащена мощными аккумуляторными батареями емкостью 92,16 кВт·ч. Все работы провели в рамках совместного проекта Минздрава и Минэнерго "Луч надежды".

Гарантия безопасности для тысяч маленьких пациентов

Новое оборудование позволит "Охматдету" самостоятельно производить электричество и накапливать его в аккумуляторах. Это создаст надежный резерв питания на случай аварийных отключений света или сетевых сбоев, когда общих мощностей не хватает.

Для больницы вопрос автономности критический:

"Охматдет" - крупнейшая детская больница страны, где ежедневно принимают около 650 пациентов.

В прошлом году специалисты поликлиники зафиксировали более 216 тысяч визитов.

За прошлый год здесь провели 11,5 тысячи операций, треть из которых уникальны и сверхсложны.

Стабильный ток в сети гарантирует бесперебойную работу операционных блоков, реанимаций и высокоточного диагностического оборудования, от которых напрямую зависит жизнь детей со всей Украины.

Масштабы солнечной типизации больниц

В Украине продолжается системное развертывание альтернативного поколения на объектах медицинской инфраструктуры. До конца текущего года в рамках инициативы "Луч надежды" планируется оборудовать солнечными панелями еще 60 заведений здравоохранения. Кроме того, аналогичные источники питания получат еще 200 больниц благодаря отдельному масштабному проекту HEAL Ukraine.

Напомним, украинские больницы переходят на солнечную энергию, новый проект недавно реализовали в Закарпатье. В Хустской больнице завершили установку комплексной системы, в состав которой вошли солнечная электростанция мощностью 80 кВт, инверторы и аккумуляторные батареи для обеспечения непрерывной работы заведения.