Украинские больницы переходят на солнечную энергию: новый проект в Закарпатье

В Хустской больнице в Закарпатье завершили установку комплексной системы автономного питания, в состав которой вошли солнечная электростанция мощностью 80 кВт, инверторы и аккумуляторные батареи.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэнерго.

Больницу снабдили солнечной электростанцией

В Украине идет работа по повышению энергетической автономности медицинских учреждений, чтобы они могли бесперебойно оказывать помощь пациентам даже при отключениях электроэнергии. Одним из ключевых направлений является установка солнечных электростанций и систем резервного питания.

Очередным таким проектом стало устройство комплексной системы автономного энергопитания в Хустской больнице. В ее состав вошли крышная солнечная электростанция мощностью 80 кВт, инверторы мощностью по 20 кВт и восемь аккумуляторных батарей.

Система работает комплексно: солнечные панели генерируют электроэнергию, инверторы превращают ее для использования в электросети больницы, а аккумуляторы накапливают резервный запас энергии, обеспечивающий бесперебойную работу медицинского оборудования при перебоях с электроснабжением.

Благодаря новой системе резервное питание получил лечебный корпус, в котором работают 13 отделений и подразделений. Среди них – отделение экстренной медицинской помощи, интервенционной кардиологии, анестезиологии, операционный блок, рентгенологическое отделение, клинико-диагностическая лаборатория, хирургическое, травматологическое, неврологическое и реабилитационное отделение, кабинет функциональной диагностики и аптечный состав.

Ежедневно медицинское учреждение принимает около 300 пациентов. Здесь оказывают экстренную помощь, проводят операции, диагностику, интенсивную терапию, лечение и реабилитацию. Новая система автономного питания позволит больнице поддерживать работу критически важного оборудования даже при отключении электроэнергии.

Оборудование и установка были бесплатными для медицинского учреждения. Работы выполнили в рамках проекта "Луч Надежды", реализуемого с участием Министерства энергетики Украины, Министерства здравоохранения Украины и Секретариата Энергетического Сообщества.

В Минздраве отмечают, что развитие солнечной энергетики и систем бесперебойного питания является одним из приоритетных направлений укрепления устойчивости украинской системы здравоохранения. Такие решения помогают больницам постоянно работать даже в условиях энергетических угроз.

Всего до конца года в рамках проекта "Луч Надежды" солнечные электростанции планируют установить еще в 60 медицинских учреждениях. Кроме того, еще 200 больниц получат аналогичные решения в рамках проекта HEAL.

Напомним, с начала 2026 года 17 украинских больниц начали собственную генерацию электроэнергии в рамках проекта "Луч надежды". Общая мощность введенных в эксплуатацию солнечных электростанций составляет 1650 кВт.