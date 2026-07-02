Українські лікарні переходять на сонячну енергію: новий проєкт на Закарпатті

У Хустській лікарні на Закарпатті завершили встановлення комплексної системи автономного живлення, до складу якої увійшли сонячна електростанція потужністю 80 кВт, інвертори та акумуляторні батареї.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міненерго.

Лікарню забезпечили сонячною електростанцією

В Україні триває робота з підвищення енергетичної автономності медичних закладів, щоб вони могли безперебійно надавати допомогу пацієнтам навіть під час відключень електроенергії. Одним із ключових напрямів є встановлення сонячних електростанцій і систем резервного живлення.

Черговим таким проєктом стало облаштування комплексної системи автономного енергоживлення у Хустській лікарні. До її складу увійшли дахова сонячна електростанція потужністю 80 кВт, інвертори потужністю по 20 кВт та вісім акумуляторних батарей.

Система працює комплексно: сонячні панелі генерують електроенергію, інвертори перетворюють її для використання в електромережі лікарні, а акумулятори накопичують резервний запас енергії, який забезпечує безперебійну роботу медичного обладнання під час перебоїв з електропостачанням.

Завдяки новій системі резервне живлення отримав лікувальний корпус, у якому працюють 13 відділень і підрозділів. Серед них - відділення екстреної медичної допомоги, інтервенційної кардіології, анестезіології, операційний блок, рентгенологічне відділення, клініко-діагностична лабораторія, хірургічні, травматологічне, неврологічне та реабілітаційне відділення, кабінет функціональної діагностики й аптечний склад.

Щодня медичний заклад приймає близько 300 пацієнтів. Тут надають екстрену допомогу, проводять операції, діагностику, інтенсивну терапію, лікування та реабілітацію. Нова система автономного живлення дозволить лікарні підтримувати роботу критично важливого обладнання навіть у разі відключення електроенергії.

Обладнання та монтаж були безкоштовними для медичного закладу. Роботи виконали в межах проєкту "Промінь Надії", який реалізується за участю Міністерства енергетики України, Міністерства охорони здоров'я України та Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

У МОЗ зазначають, що розвиток сонячної енергетики та систем безперебійного живлення є одним із пріоритетних напрямів зміцнення стійкості української системи охорони здоров'я. Такі рішення допомагають лікарням безперервно працювати навіть в умовах енергетичних загроз.

Загалом до кінця року в межах проєкту "Промінь Надії" сонячні електростанції планують встановити ще у 60 медичних закладах. Крім того, ще 200 лікарень отримають аналогічні рішення в рамках проєкту HEAL.

Нагадаємо, від початку 2026 року 17 українських лікарень розпочали власну генерацію електроенергії в межах проєкту "Промінь надії". Загальна потужність введених в експлуатацію сонячних електростанцій становить 1 650 кВт.