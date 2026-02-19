- Категорія
В Україні диджиталізують систему недержавного пенсійного забезпечення: деталі
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила нову редакцію Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду.
Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба НКЦПФР.
Зазначається, що метою змін є підвищення зручності, прозорості та доступності системи недержавного пенсійного забезпечення для громадян.
Оновлені правила передбачають активну диджиталізацію процесів і переведення більшості процедур у електронний формат.
Що змінюється
Відтепер взаємодія між адміністратором фонду та вкладниками або учасниками може здійснюватися онлайн — через електронну пошту або спеціальні електронні сервіси. У результаті майже всі ключові дії та комунікації стануть доступними дистанційно.
В НКЦПФР зауважують, що це означає, що:
- укласти пенсійний контракт стане простіше;
- документи можна буде подавати та отримувати дистанційно;
- більшість питань вирішуватимуться без необхідності особистого візиту;
- стане доступною віддалена ідентифікація.
Також з огляду на зростання кількості соціально вразливих категорій громадян, а саме зниклих безвісти за особливих обставин, загиблих (визнання судом безвісно відсутнім або померлим), відтепер чітко врегульовує дії адміністратора фонду в таких випадках.
Зокрема, документом:
- визначено порядок взаємодії зі спадкоємцями;
- врегульовано процедури роботи з опікунами та піклувальниками;
- передбачено можливість отримання пенсійних виплат спадкоємцями або законними представниками.
В НКЦПФР наголошують, що оновлення правил підвищить довіру до недержавних пенсійних фондів, зробить їхню роботу ефективнішою та створить додаткові умови для розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні.
Нагадаємо, уряд працює над пенсійною реформою, яка має забезпечити більш справедливі виплати. Передбачається, що українці отримуватимуть три пенсії замість однієї, а мінімальна зросте до 6 тисяч гривень.