В Україні диджиталізують систему недержавного пенсійного забезпечення: деталі

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила нову редакцію Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

Зазначається, що метою змін є підвищення зручності, прозорості та доступності системи недержавного пенсійного забезпечення для громадян.

Оновлені правила передбачають активну диджиталізацію процесів і переведення більшості процедур у електронний формат.

Що змінюється

Відтепер взаємодія між адміністратором фонду та вкладниками або учасниками може здійснюватися онлайн — через електронну пошту або спеціальні електронні сервіси. У результаті майже всі ключові дії та комунікації стануть доступними дистанційно.

В НКЦПФР зауважують, що це означає, що:

укласти пенсійний контракт стане простіше;

документи можна буде подавати та отримувати дистанційно;

більшість питань вирішуватимуться без необхідності особистого візиту;

стане доступною віддалена ідентифікація.

Також з огляду на зростання кількості соціально вразливих категорій громадян, а саме зниклих безвісти за особливих обставин, загиблих (визнання судом безвісно відсутнім або померлим), відтепер чітко врегульовує дії адміністратора фонду в таких випадках.

Зокрема, документом:

визначено порядок взаємодії зі спадкоємцями;

врегульовано процедури роботи з опікунами та піклувальниками;

передбачено можливість отримання пенсійних виплат спадкоємцями або законними представниками.

В НКЦПФР наголошують, що оновлення правил підвищить довіру до недержавних пенсійних фондів, зробить їхню роботу ефективнішою та створить додаткові умови для розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні.

Нагадаємо, уряд працює над пенсійною реформою, яка має забезпечити більш справедливі виплати. Передбачається, що українці отримуватимуть три пенсії замість однієї, а мінімальна зросте до 6 тисяч гривень.