Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,29

+0,03

EUR

51,26

+0,09

Готівковий курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,51

51,35

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні диджиталізують систему недержавного пенсійного забезпечення: деталі

пенсія
НКЦПФР диджиталізує систему недержавного пенсійного забезпечення / Depositphotos

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила нову редакцію Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду. 

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

Зазначається, що метою змін є підвищення зручності, прозорості та доступності системи недержавного пенсійного забезпечення для громадян.

Оновлені правила передбачають активну диджиталізацію процесів і переведення більшості процедур у електронний формат.

Що змінюється

Відтепер взаємодія між адміністратором фонду та вкладниками або учасниками може здійснюватися онлайн — через електронну пошту або спеціальні електронні сервіси. У результаті майже всі ключові дії та комунікації стануть доступними дистанційно.

В НКЦПФР зауважують, що це означає, що:

  • укласти пенсійний контракт стане простіше;
  • документи можна буде подавати та отримувати дистанційно;
  • більшість питань вирішуватимуться без необхідності особистого візиту;
  • стане доступною віддалена ідентифікація.

Також з огляду на зростання кількості соціально вразливих категорій громадян, а саме зниклих безвісти за особливих обставин, загиблих (визнання судом безвісно відсутнім або померлим), відтепер чітко врегульовує дії адміністратора фонду в таких випадках.

Зокрема, документом:

  • визначено порядок взаємодії зі спадкоємцями;
  • врегульовано процедури роботи з опікунами та піклувальниками;
  • передбачено можливість отримання пенсійних виплат спадкоємцями або законними представниками.

В НКЦПФР наголошують, що оновлення правил підвищить довіру до недержавних пенсійних фондів, зробить їхню роботу ефективнішою та створить додаткові умови для розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні.

Нагадаємо, уряд працює над пенсійною реформою, яка має забезпечити більш справедливі виплати. Передбачається, що українці отримуватимуть три пенсії замість однієї, а мінімальна зросте до 6 тисяч гривень.

Автор:
Світлана Манько