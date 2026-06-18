Сколько стоит купить стаж для пенсии: сумма и условия

Для выхода на пенсию в 60 лет в 2027 году необходимо иметь не менее 34 лет страхового стажа. Однако из-за недостатка стажа для пенсии есть два варианта ее получения.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказала заместитель Председателя правления Пенсионного фонда Украины Татьяна Король в ответе на запрос " РБК-Украина ".

По ее словам, первый вариант предусматривает более поздний уход на пенсию: в 63 года требование снижается до 24 лет стажа, в 65 - до 15 лет, независимо от года достижения этого возраста.

Кроме этого, стаж можно подобрать самостоятельно – через механизм добровольного страхования. В 2026 году минимальная сумма добровольного взноса, по которой засчитывается один полный месяц стажа, составляет 1 902,34 гривны. Это 22% от минимальной заработной платы.

В Украине есть два механизма добровольного страхования:

упрощенный – через Пенсионный фонд Украины: онлайн-договор заключается через личный кабинет на портале ПФУ; такой способ позволяет набрать стаж в текущем периоде;

через Государственную налоговую службу: этот вариант позволяет докупить стаж не только сейчас, но и в прошлые годы, договор при этом заключается с ГНС.

В 2026 году докупить 1 месяц стажа за прошлые годы стоит 3804,68 грн.

Напомним, правительство работает над пенсионной реформой, которая должна обеспечить более справедливые выплаты. Предполагается, что украинцы получат три пенсии вместо одной, а минимальная вырастет до 6 тысяч гривен.

При этом средняя пенсия в Украине сейчас составляет лишь 27% от средней заработной платы, тогда как должна быть не менее 40%. Для сравнения, в странах ЕС этот показатель составляет 58%: в Польше это 57%, Румынии – 48%, Греции – 78%.