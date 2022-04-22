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НБУ ограничил доступ к госреестрам небанковских финучреждений
Национальный банк Украины ограничил доступ к открытой информации об участниках рынка небанковских финансовых услуг на время действия в стране военного положения.
Как сообщает пресс-служба регулятора, это сделано для того, чтобы избежать незаконного использования агрессором этой информации и для усиления безопасности.
В частности, НБУ ограничил открытый доступ пользователей к данным из таких реестров и списков: Государственный реестр финансовых учреждений, реестр коллекторских компаний, Государственный реестр страховых и перестраховых брокеров, перечень небанковских финансовых групп.
Кроме того, прекращен доступ к Комплексной информационной системе Национального банка Украины (КИС НБУ).Подписывайтесь на наш YouTube канал
Доступ к этой системе будет предоставляться авторизованным в КИС НБУ поставщикам финансовых услуг.
Во время действия военного состояния информация о структуре собственности компаний, предоставляющих финансовые услуги, и коллекторских компаний не будет размещаться на страницах официального интернет-представительства Нацбанка.
Доступ к такой информации, размещенной ранее, с 22 апреля будет закрыт. Получить данные юридические и физические лица Украины смогут по определенной процедуре.
При этом небанковские финансовые учреждения, юридические лица, не являющиеся финансовыми учреждениями, но имеющие право предоставлять отдельные финансовые услуги, коллекторские компании в течение действия военного положения в Украине не обязаны размещать сведения о своей структуре собственности на собственных вебсайтах.
Эти изменения предусмотрены постановлением правления НБУ от 20 апреля 2022 года, которое вступает в силу 22 апреля 2022 года.
В НБУ добавили, что доступ пользователей к информации из реестров и перечней, КИС НБУ и информации о структуре собственности предоставителей финансовых услуг и коллекторских компаний будет возобновлен в течение пяти рабочих дней со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.
Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины урегулировал деятельность кредитных союзов на период действия военного положения.
Как известно, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).