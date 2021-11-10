Страхование и финуслуги 40 минут назад

НБУ обязал финкомпании раскрывать больше информации для клиентов

Небанковские финансовые учреждения будут раскрывать клиентам больше информации

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

Национальный банк Украины (НБУ) будет требовать от небанковских финансовых учреждений раскрывать больше информации клиентам.

Как сообщает пресс-служба регулятора, Нацбанк расширил и конкретизировал объем информации, подлежащей раскрытию участниками рынка небанковских финансовых услуг, а также усовершенствовал порядок ее раскрытия.

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НБУ также установил требования к раскрытию данных на веб-сайтах финучреждений и в местах предоставления услуг клиентам.

Такие требования будут распространяться на участников рынка небанковских финансовых услуг в течение всего срока пребывания в Государственном реестре финансовых учреждений.

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В частности, небанковские финансовые учреждения должны будут раскрывать свои регистрационные данные, условия и порядок деятельности, перечень собственных вебсайтов.

Кроме того, в открытом доступе будет информация об обособленных подразделениях и перечне лиц, оказывающих посреднические услуги. Обязательной для раскрытия будет оставаться бухгалтерская информация — будет обнародоваться годовая финансовая и консолидированная финансовая отчетность, подтвержденная независимым аудитором вместе с его отчетом.

Размещая информацию в публичном доступе, предоставляющие небанковские финансовые услуги будут руководствоваться четко установленными правилами: информация должна быть актуальной, не вводить клиентов в заблуждение, а ее поиск должен быть простым — отмечают в НБУ.

Документ вступает в силу с 10 ноября 2021 года. Новое положение позволит клиентам получить всю необходимую информацию о финансовом учреждении, следовательно, принять решение о сотрудничестве.

На сегодняшний день небанковские финансовые учреждения также должны соблюдать требования:

Положение об информационном обеспечении финансовыми учреждениями потребителей о предоставлении услуг потребительского кредитования, устанавливающее требования к раскрытию небанковскими финансовыми учреждениями полной информации об услуге потребительского кредитования и полной стоимости кредита для потребителя;

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Положение о требованиях к структуре собственности компаний, предоставляющих финансовые услуги, которое определяет порядок раскрытия участниками рынка небанковских финансовых услуг сведений о собственной структуре собственности.

Напомним, в апреле прошлого года НБУ обнародовал Белую книгу "Будущее регулирования рынка кредитования финансовыми компаниями".

В сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Ранее Delo.ua рассказывало подробнее о плюсах и минусах таких изменений.

Отметим, что в начале октября в НБУ был создан департамент по надзору за небанковским рынком, а в нем — управление надзора за кредитными союзами. 

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