Страхование и финуслуги 20 минут назад

Информацию о своих владельцах скрыли от НБУ около 20% небанковских финучреждений

Не подали документы о структуре собственности в Нацбанк 311 компаний, или почти 20% поставщиков финансовых услуг

Фото: пресс-служба НБУ Фото: пресс-служба НБУ
Фото: пресс-служба НБУ

17 июня 2021 года истек срок, установленный Положением о требованиях к структуре собственности поставщиков финансовых услуг, в течение которого участники рынка должны подать в Национальный банк Украины (НБУ) документы о структуре собственности.

Как сообщает пресс-служба регулятора, к этому времени только 1 тысяча 269 из 1 тысячи 580 компаний, или 80% участников небанковского рынка, подали документы о своих структурах собственности в установленный НБУ срок.

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Наибольшая доля компаний, которые подали документы о структуре собственности, зафиксирована среди страховщиков — более 87%, самая низкая — среди ломбардов (65%).

Таким образом, не подали документы о структуре собственности 311 компаний, или почти 20% поставщиков финансовых услуг.

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При этом 208 компаний признали, что их структуры собственности имеют признаки непрозрачности, и подали описание мероприятий по приведению своей структуры собственности в соответствие с требованиями Положения.

Такие компании будут иметь около четырех месяцев для того, чтобы эти меры реализовать.

НБУ в ближайшее время опубликует на официальном вебсайте полный перечень поставщиков финансовых услуг, которые не подали документы о структуре собственности.

Нарушение требований по структуре собственности является основанием для применения Нацбанком мер воздействия.

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Напомним, Национальный банк 14 апреля 2021 года утвердил требования к структурам собственности поставщиков финансовых услуг  и определил критерии их прозрачности.

Так, участники небанковского рынка получили два месяца, чтобы подать пакет документов о своих реальных владельцах.

Представители финуслуг, чьи структуры собственности не соответствуют требованиям, должны подать в Национальный банк документы о структуре собственности, а также дополнительно предоставить описание мероприятий по приведению своей структуры собственности в соответствие с требованиями регулятора.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины обнародовал Белую книгу "Будущее регулирование рынка кредитования финансовыми компаниями".

В сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Это решение было одним из требований Международного валютного фонда. Его целью является улучшение регулирования в сфере финансовых услуг путем ликвидации одного из регуляторов — Нацкомфинуслуг.

Ранее Delo.ua рассказывало подробнее о плюсах и минусах таких изменений.

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