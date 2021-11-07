Рада хочет изменить закон о кредитных союзах: что изменится

Верховная Рада Украины разработала законопроект "О кредитных союзах" (№5125), который уже рекомендован профильным комитетом для принятия во втором чтении — его принятие ожидается до конца года.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений Национального банка Украины (НБУ) Сергей Савчук, передает "Экономическая правда".

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По его словам, список услуг кредитных союзов расширится. Кроме кредитов и депозитов, кредитные союзы смогут предоставлять другие финансовые услуги согласно новому закону "О платежных услугах".

"Члены кредитных союзов, не обращаясь в банк, смогут переводить средства, оплачивать услуги компаниям-поставщикам и даже иметь платежную карту, эмитированную кредитным союзом", — отметил Савчук.

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Кроме этого, кредитные союзы смогут проводить обмен валют, получив соответствующую лицензию Нацбанка.

На сегодняшний день членами кредитных союзов могут быть только физические лица. Новый закон откроет членство и отдельным категориям юрлиц.

Новый закон также усовершенствует требования к структуре капитала кредитного союза.

В частности, законопроект предполагает расширение источников пополнения капитала кредитного союза, введение требований по достаточности регулятивного капитала — как первого уровня, так и общего.

"Придаст стабильности кредитному союзу также новый формат обновления требований к системе управления кредитным союзом. Текущее законодательство не обязывает союз иметь заместителя председателя правления, который в случае отсутствия первого лица выполнял его полномочия. Новый закон обяжет союз иметь заместителей первых лиц, что позволит оперативно принимать управленческие решения и не медлить с выполнением своих обязательств перед членами союза", — рассказал банкир.

Савчук отметил, что во избежание рисков принятия руководителями кредитного союза незаконных решений, а также защиты финансовых активов членов кредитного союза, ужесточены требования к системе управления кредитными союзами.

Так, установлено требование по безупречной деловой репутации и профессиональной пригодности руководителей кредитных союзов. Кроме того, высшее руководство значимых и объединенных кредитных союзов будет согласовываться Нацбанком.

Помимо этого, НБУ сможет устанавливать финансовые нормативы, в частности, по ограничению кредитного риска. Действующий закон устанавливает норму о максимальном размере кредита не более 20% капитала, в который включается не только собственный капитал, но и обязательства по паевым взносам.

Новый закон определяет перечень лиц, связанных с кредитным союзом, и обязанность кредитных союзов определять таких лиц, что сделает деятельность кредитных союзов более прозрачной.

"Стабильность — базовое условие развития рынка кредитных союзов. Именно поэтому законопроект предусматривает применение Нацбанком корректирующих мер и мер раннего вмешательства при выявлении в деятельности кредитного союза признаков, свидетельствующих о потенциальном нарушении требований законодательства Украины и/или об угрозе его функционированию или финансовому состоянию", — резюмировал Савчук.

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По состоянию на 1 ноября 2021 года в Украине функционируют 286 кредитных союзов. Количество их членов — около 380 тысяч человек, а активы составляют 2,4 млрд грн. Из них около 2,2 млрд составляет кредитный портфель.

Ранее Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона "О страховании", который призван заменить действующее законодательство в этой сфере.

Напомним, в апреле прошлого года НБУ обнародовал Белую книгу "Будущее регулирования рынка кредитования финансовыми компаниями".

В сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Ранее Delo.ua рассказывало подробнее о плюсах и минусах таких изменений.

Отметим, что в начале октября в НБУ был создан департамент по надзору за небанковским рынком, а в нем — управление надзора за кредитными союзами.