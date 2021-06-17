Рада решила изменить закон о страховании

17 июня Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона "О страховании", который призван заменить действующее законодательство в этой сфере.

За принятие законопроекта №5315 в первом чтении проголосовали 246 народных избранников.

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Как сообщает пресс-служба украинского парламента, целью законопроекта является обновление отношений и правовых основ в сфере страхования, а также определение полномочий Национального банка Украины по государственному надзору за деятельностью страховщиков.

В пояснительной записке говорится, что это позволит обеспечить функционирование эффективного рынка страховых услуг как неотъемлемой части экономики Украины и надлежащий уровень защищенности клиентов.

Проект закона предусматривает урегулирование полномочий Национального банка Украины (НБУ) по государственному надзору (контролю) за деятельностью страховых компаний.

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В частности, законопроект предлагает определить все основные понятия, которые относятся к сфере страхования, обновить подход к лицензированию страховщиков, а также ввести новый порядок получения единой лицензии на осуществление деятельности по страхованию с возможностью ее сужения и расширения.

Кроме этого, закон подразумевает возможность лицензирования участника страхового рынка как профессионального перестраховщика, усовершенствование требования к владельцам существенного участия страховщика, внедрение обновленных требований к подтверждению надлежащего финансового/имущественного состояния и деловой репутации учредителей и владельцев страховщика.

Так, учредители и владельцы страховой компании должны будут доказать соответствие своего состояния и репутации установленным требованиям.

Предлагается также разрешить Нацбанку прекращение и запрет участия в деятельности страховщика и на отчуждение акций, а также обязать согласование сделки по продаже долей в страховых компаниях с регулятором.

Помимо того, предусматривается процедура принудительного вывода страховщика с рынка по решению Нацбанка.

Законопроект также предлагает внесение изменений в Кодекс торгового мореплавания, Хозяйственный кодекс, Семейный кодекс, Гражданский кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс, Воздушный кодекс, Кодекс гражданской защиты, Кодекс Украины по процедурам банкротства, Основы законодательства Украины о здравоохранении, Закон Украины "О природно-заповедном фонде Украины" и ряд других законодательных актов Украины.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона №5065 "О финансовых услугах и финансовых компаниях".

Напомним, в апреле прошлого года НБУ обнародовал Белую книгу "Будущее регулирования рынка кредитования финансовыми компаниями".

В сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Ранее Delo.ua рассказывало подробнее о плюсах и минусах таких изменений.

Отметим, что в начале октября в НБУ был создан департамент по надзору за небанковским рынком, а в нем — управление надзора за кредитными союзами.