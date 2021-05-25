Страхование 2021 — что выиграл рынок и клиенты от контроля НБУ

Рынок страхования подвергается чистке, иногда болезненной, точно так же, как в свое время банковский.

В свою очередь я считаю изменения, которые последовали после принятия в 2020 году Верховной Радой закона о "сплите", согласно которому регулирование украинского рынка страхования перешло к НБУ, положительными и хочу рассказать о том, что выиграл рынок и клиенты страховых компаний от прихода регулятора.

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Что выиграл рынок

Страховой рынок Украины давно ждал прихода институционально сильного регулятора (НБУ), который в состоянии провести давно назревшие реформы на страховом (небанковском) рынке. Процесс начался, и мы видим реальные сдвиги в этом направлении.

НБУ как новый регулятор в прошлом году принял стратегический документ для небанковского финансового рынка — Белую книгу, где четко расписаны цели и задачи на ближайшие несколько лет. Основные приоритеты — сделать этот рынок прозрачным и платежеспособным, построить механизмы защиты прав потребителей и обеспечить финансовый мониторинг операций в поднадзорных компаниях.

Это означает, что в конце реформы мы должны получить надежный и клиентоориентрованный рынок, который работает по единым правилам, максимально приближенным к европейским.

Первые результаты уже видны сегодня. Рынок активно покидают СК, которые занимались финансовыми операциями, связанными с оптимизацией налогообложения и выводом денег, многие "спящие" СК с лицензиями добровольно покинули рынок, а компании, которые ведут откровенно рисковую стратегию, не подкрепленную капиталом, получили четкий сигнал от регулятора в виде предписания или приостановки лицензий.

На данном этапе всем собственникам СК стало ясно, что спрятаться за фиктивных акционеров, а также утаить проблемы фактической неплатежеспособности компании не получится. Конечно, очистка рынка приведет к увеличению концентрации на нем, но вряд ли мы говорим о переломных изменениях в доле рынка.

Например, в НАСУ входит 30 СК ( из около 150 СК) — это около ¾ всего рынка по страховым резервам, выплатам, высоколиквидным активам и т.д. На рынке нет ни одной компании с долей рынка более 10%. Мы ожидаем, что конкуренция сохранится и даже усилится, от чего выиграет конечный потребитель и рынок в целом.

Что выиграли клиенты

Сейчас с большим интересом все игроки рынка ждут финального документа, который утвердит порядок и объем информации, который НБУ будет публиковать на своем сайте. Надеемся, что со временем все желающие смогут найти максимум информации не только о показателях рынка, но и о каждой компании, как это уже происходит с банковским сектором. Конечно, не каждый клиент самостоятельно сможет разобраться со всеми показателями и выбрать "лучшую" компанию. В этом могут помочь профессиональные аналитики и рейтинги, которые расставят все точки над "i". Задача же регулятора сделать отчетность страховщиков не только публичной, но и достоверной.

Если темп изменений не замедлится, то можно рассчитывать, что уже приблизительно через полтора-два года мы увидим прозрачный, платежеспособный и ответственный страховой рынок. Это будет гигантским шагом к улучшению доверия к страховым компаниям (соответственно, росту бизнеса) со стороны населения, бизнеса, власти и, что немаловажно, инвесторов.

Изменения, которые могут произойти до конца 2021 года

В ВР уже находятся 2 ключевых законопроекта для нашего рынка: ЗПУ Про Фінпослуги (принят в первом чтении) и новая редакция закона Про страхування (на рассмотрении Комитета). НБУ совместно с депутатами и страховым рынком также готовит изменения в закон ОСАГО.

Это ключевые законопроекты, которые помогут сделать наш рынок финансово платежеспособным, выполняющим обязательства перед своими клиентами, а также застрахованными (например, пострадавших в ДТП). Сколько СК уйдет с рынка, будет известно в ближайший год.

Каждый собственник совместно с менеджментом компании должен будет принять для себя решение, готов ли инвестировать дополнительный капитал, чтобы соответствовать минимальным требованиям законодательства, выполнять все обязательства перед клиентами и работать открыто, по установленным правилам на этом рынке или нет. Для многих из них это вопрос сложный, т. к. теперь они точно рискуют и собственной репутацией, и собственными деньгами.

Андрей Перетяжко