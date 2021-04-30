НБУ обвинил лишенных лицензии страховщиков в невыполнении обязательств перед клиентами

Национальный банк Украины (НБУ) начал получать информацию, что некоторые страховщики, которым были временно остановлены лицензии за нарушения нормативов, отказываются выполнять свои обязательства перед клиентами, в том числе, по договорам об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности (ОСАГО) владельцев транспортных средств.

Как сообщает пресс-служба регулятора, страховые компании злоупотребляют доверием потребителей и утверждают, что не могут выполнять свои обязательства якобы из примененных к ним мерам воздействия.

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В НБУ отмечают, что временная остановка действия лицензий никоим образом не освобождает страховщика от необходимости выполнять свои обязательства по уже заключенным договорам страхования и не прекращает их действие.

По информации Нацбанка, страховые компании обязаны выполнять в полном объеме взятые на себя обязательства перед клиентами по договорам страхования, заключенным до вступления в силу решения НБУ о мерах воздействия, в частности выплачивать страховые возмещения.

"Страховщик должен выполнять взятые на себя обязательства по договорам страхования в соответствии со статьей 526 Гражданского кодекса Украины. Отказ в выплате страхового возмещения, который не основывается на условиях договора или закона, является противоправным. Кроме этого, обращаем внимание, что компании, которым Национальный банк временно приостановил действие всех лицензий за нарушения, теряют право заключать новые договоры страхования до момента прекращения нарушений", — говорится в сообщении.

Напомним, в начале марта по результатам дистанционного надзора за страховыми компаниями во II полугодии 2020 года НБУ составил акты о возбуждении в отношении 46 страховщиков, которые не выполняют обязательные нормативы, и семи компаний, которые не подали отчетность.

В апреле Нацбанк рассмотрел акты по 50 страховщикам и применил к ряду компаний меры воздействия за нарушение финансовых нормативов и неисполнения требований законодательства.

Регулятор обязал 20 компаний принять меры для устранения нарушений. Еще 17 компаниям было временно остановлено действие всех лицензий.

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Еще восемь страховщиков предоставили документы о самостоятельном устранении нарушений, которые в настоящее время анализируются регулятором. Еще пять компаний-нарушителей подали в Национальный банк заявления о добровольном аннулировании лицензий и прекращении деятельности.

Ранее сообщалось, что регулятор приостановил из-за нарушений с предоставлением отчетности все лицензии семи страховым компаниям, из которых три также не выполняли критерии достаточности капитала.

Напомним, по результатам 2020 года украинские страховые компании продемонстрировали рекордную прибыль в размере 2,2 млрд грн.