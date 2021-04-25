Нацбанк временно отобрал лицензии у девяти страховых компаний за нарушение нормативов

В начале марта по результатам дистанционного надзора за страховыми компаниями во II полугодии 2020 года Национальный банк Украины (НБУ) составил акты о возбуждении в отношении 46 страховщиков, которые не выполняют обязательные нормативы, и семи компаний, которые не подали отчетность.

Как сообщает пресс-служба регулятора, к семи страховщикам принято решение о временной остановке лицензий за непредставление отчетности в НБУ.

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По девяти страховым компаниям Национальный банк применил меру воздействия в виде временного приостановления всех лицензий на проведение деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Эта мера воздействия обоснована тем, что эти компании не имеют достаточно приемлемых активов для выполнения страховых обязательств.

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Кроме этого, эти страховщики не имеют необходимого объема приемлемых активов для поглощения убытков, которые могут возникнуть в будущем, а это имеет угрожает полному и своевременному выполнению обязательств по заключенным договорам страхования.

В НБУ подчеркнули, что если компании продолжат заключать договоры страхования в условиях такого финансового состояния, это приведет к увеличению их обязательств и увеличение риска неполного или несвоевременного выполнения обязательств перед большим количеством потребителей и других клиентов.

Восемь страховщиков предоставили в НБУ информацию о самостоятельном устранении нарушений. Нацбанк будет принимать решение о применении или не применении к ним мер воздействия после анализа предоставленных документов.

Пять страховых компаний подали заявление о добровольном аннулировании лицензий и прекращении деятельности. Всем этим компаниям сегодня аннулированы лицензии. А двое из этих страховщиков — СК "Стройполис" и СК "Аста-страхование" — исключены из Государственного реестра финансовых учреждений.

На заседании Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг рассмотрел акты о возбуждении в отношении девяти страховщиков, из которых четыре осуществляют деятельность по страхованию жизни.

По восьми компаниям НБУ применил меру воздействия в виде обязательства принять меры для устранения нарушения норматива платежеспособности и достаточности капитала и других нормативов.

Речь идет о:

ЧАО "СК "Кий Авиа Гарант";

ОДО "СК "Бенефит";

ЧАО "СК "Гамма";

ОДО "СК "Лидер";

АО "СК "Надежда";

ЧАСО "Новый Днепр";

ЧАСО "Астро-Днепр";

ОДО "СК "Союз-Днепр".

По состоянию на 31 декабря 2020 года, все эти компании не устранили нарушения и не предоставили в Нацбанк информацию о самостоятельном устранении нарушений.

Страховщики обязаны устранить нарушения и представить Национальному банку отчет об устранении, а также заверенные надлежащим образом документы, подтверждающие это, в срок до 7 июня 2021 года.

Еще одной компании — ЧАО "СК Ди’Лайф" Национальный банк временно приостановил действие лицензии по страхованию жизни. Эта компания была зарегистрирована 19 сентября 2001 года и проводила деятельность по страхованию жизни.

Компания находится в городе Полтава и имеет обособленные структурные подразделения. Объем страховых премий (платежей) по страхованию жизни 2020 года, составляет 0,0 тысяч грн и не изменился, если сравнить с 2019 годом.

Объем сформированных страховых резервов составляет 1,225 млн грн. Страховых выплат в 2020 году компания не имеет. Эта информация свидетельствует, что ЧАО "СК "Ди’Лайф" фактически не работает по страхованию жизни. Сумма приемлемых активов в этой компании по состоянию на 30 сентября 2020 года было меньше нормативного объема активов, который определяется для соблюдения норматива платежеспособности и достаточности капитала.

Нарушение зафиксировано также и на предыдущую отчетную дату — 30 июня 2020 года. По состоянию на 31 декабря минувшего года, "Ди’Лайф" уже нарушала и норматив рискованности операций с дефицитом почти 90%. На дату принятия решения о применении меры воздействия нарушение страховщик не устранил.

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Страховым компаниям по страхованию жизни — "Надежда", "Новый Днепр", "Астро-Днепр"и Ди’Лайф — Национальный банк предоставил возможность устранить нарушения в срок до 30 июня 2021 года и подать регулятору заверенный надлежащим образом отчет об их устранении. Решение о применении мер воздействия вступает в силу 24 апреля 2021 года.

Напомним, норматив платежеспособности и достаточности капитала — базовый в системе платежеспособности страховщиков, который обеспечивает запас капитала для поглощения возможных убытков от осуществления ими деятельности. Нарушение этого норматива несет угрозу полному и своевременному выполнению страховщиками своих обязательств по заключенным договорам страхования.

Страхование жизни — вид страхования, который предусматривает защиту имущественных интересов застрахованного лица, связанные с ее жизнью и смертью. Страховщики, которые получили лицензию на страхование жизни, не имеют права заниматься другими видами страхования.

Применение к страховщику меры воздействия в виде временного приостановления лицензий не прекращает действие уже заключенных на данный момент страховщиком договоров страхования.

Страховые компании обязаны в полной мере выполнять взятые на себя обязательства по договорам страхования, в частности, выплачивать страховое возмещение, независимо от мер воздействия, применяемых к ним за нарушение законодательства.

Ранее сообщалось, что регулятор приостановил из-за нарушений с предоставлением отчетности все лицензии семи страховым компаниям, из которых три также не выполняли критерии достаточности капитала.

Напомним, по результатам 2020 года украинские страховые компании продемонстрировали рекордную прибыль в размере 2,2 млрд грн.