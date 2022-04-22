НБУ обмежив доступ до держреєстрів небанківських фінустанов

Національний банк України обмежив доступ до відкритої інформації про учасників ринку небанківських фінансових послуг на час дії у країні воєнного стану.

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Як повідомляє пресслужба регулятора, це зроблено для того, щоб уникнути незаконного використання агресором цієї інформації та посилення безпеки.

Зокрема, НБУ обмежив відкритий доступ користувачів до даних із таких реєстрів та списків: Державний реєстр фінансових установ, реєстр колекторських компаній, Державний реєстр страхових та перестрахових брокерів, перелік небанківських фінансових груп.

Крім того, припинено доступ до Комплексної інформаційної системи Національного банку України (КІС НБУ).

Доступ до цієї системи надаватиметься авторизованим у КІС НБУ постачальникам фінансових послуг.

Під час дії військового стану інформація про структуру власності компаній, що надають фінансові послуги, та колекторських компаній не розміщуватиметься на сторінках офіційного інтернет-представництва Нацбанку.

Доступ до такої інформації, розміщеної раніше, із 22 квітня буде закрито. Отримати дані юридичні та фізичні особи України зможуть за певною процедурою.

При цьому небанківські фінансові установи, юридичні особи, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, колекторські компанії протягом дії військового стану в Україні не зобов'язані розміщувати відомості про свою структуру власності на власних вебсайтах.

Ці зміни передбачені постановою правління НБУ від 20 квітня 2022 року, яка набирає чинності 22 квітня 2022 року.

У НБУ додали, що доступ користувачів до інформації з реєстрів та переліків, КІС НБУ та інформації про структуру власності надавачів фінансових послуг та колекторських компаній буде відновлено протягом п'яти робочих днів з дня припинення чи скасування військового стану в Україні.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України врегулював діяльність кредитних спілок на період дії воєнного стану.

Як відомо, у вересні 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про "спліт", який поділяє функції Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), між Нацбанком та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).