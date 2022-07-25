Немецкий госбанк выделит 7,4 млн евро для льготного кредитования украинских предприятий

Правительство Украины привлекло у немецкого государственного банка KfW кредит в размере 7 млн евро на 30 лет с 10-летним льготным периодом. Деньги пойдут на программу льготного кредитования малых и средних украинских предприятий.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Соответствующее соглашение 25 июля подписали министр финансов Украины Сергей Марченко, исполнительный директор Фонда развития предпринимательства Андрей Гапон и директор Кредитной системы восстановления (KfW) по региону Юго-Восточной Европы и Турции Клаус Мюллер.

Кроме того, на те же цели Украина получит 0,4 млн евро в виде грантов.

"Привлеченные кредитные средства будут направлены Фондом развития предпринимательства через банки-партнеры на финансирование МСП в национальной валюте, что будет способствовать поддержанию ликвидности финансовых учреждений и позволит МСП осуществлять инвестиции в энергоэффективные мероприятия в условиях военного положения", - резюмировали в Минфине.

Напомним, в мае сообщалось, что KfW выделит Украине льготный кредит в размере 150 млн. евро. Известно, что этот кредит предоставляется на 15 лет с учетом отсрочки первого платежа на 5 лет со дня заключения сделки.

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