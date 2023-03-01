В Минфине назвали даты переговоров с МВФ по новой масштабной программе

Миссия Международного валютного фонда с 8 по 15 марта будет работать в Варшаве с представителями Украины, обсуждая параметры потенциальной будущей программы кредитования. Об этом сообщил в эфире национального телемарафона министр финансов Сергей Марченко.

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"Ближайшие наши ориентиры – это миссия МВФ, которая будет в ближайшее время в Варшаве – с 8 по 15 марта, где мы будем обсуждать параметры потенциальной будущей программы. Там мы будем согласовывать и условия, и наполнение, и объемы, и так далее. Сейчас говорить конкретные детали пока рановато, потому что там много вопросов внутренней дискуссии фонда", – сказал он.

По словам Марченко, в совете директоров МВФ есть "определенные противоречия", поскольку не все члены фонда поддерживают Украину, но украинская сторона над этим активно работает.

"Для того чтобы мы получили полный консенсус и поддержку, надо немного поработать, в том числе и внутри этой организации. Думаю, мы найдем необходимые решения для того, чтобы начиная уже с апреля месяца у нас уже была полноценная программа с фондом", – отметил руководитель Минфина.

По словам министра, сейчас речь идет о четырехлетней программе при поддержке стран "Большой семерки", поскольку "средств фонда не хватит, чтобы покрыть все наши колоссальные потребности".

"Фонд пока не выдвигает неподъемных условий, которые мы не можем выполнить. Речь идет о программных, базовых вещах – обеспечении монетарной и фискальной стабильности, уменьшении уровня дефицита бюджета и обеспечении приемлемого уровня нагрузки на бюджет, а также хорошем управлении и обеспечении лучших корпоративных практик. Далее идет речь о программах антикоррупционного характера, которые были традиционно частью программ МВФ", – пояснил он.

Марченко отметил, что детали будут обсуждаться именно в рамках миссии МВФ, но пока критических позиций, которые были бы неприемлемы для обсуждения Украиной, у фонда нет. При этом он анонсировал изменение налоговой политики государства для наполнения бюджета.

"На 90% эти меры будут касаться улучшения политики налогового администрирования. Но не сказал бы, чтоб там (в программе МВФ) будут определенные жесткие меры. Более того, мы хотим заложить определенный мостик на послевоенное восстановление и формирование определенной послевоенной конфигурации налоговой реформы", – сказал он.

Глава Минфина выразил надежду, что в будущей программе МВФ найдет отражение возможность переформатирования существующей налоговой системы в целях ее благоприятности для развития инвестиций и привлечения бизнеса.

"Но в части администрирования меры могут быть достаточно серьезными, потому что есть много проблем, много нареканий на налоговое администрирование", – подчеркнул чиновник.

Напомним, что 20 декабря Совет исполнительных директоров МВФ одобрил мониторинговую программу, которую запросила ранее Украина. 13-17 февраля миссия МВФ встречалась с представителями украинских властей в Варшаве для оценки результатов деятельности в рамках мониторинга, что открыло путь для обсуждения новой полноценной программы макрофинансовой помощи.

20 декабря директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева посетила Киев, где встретилась с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Планируется, что новая программа с МВФ будет состоять из двух частей – срочная финансовая поддержка и поддержка структурных реформ, которые будут способствовать восстановлению. Ожидается, что ее объем будет составлять 15 миллиардов долларов. По данным СМИ, первые 5 миллиардов могут поступить в течение первого года программы.